Nouvelle séance de hausse sur les marchés européens, l'automobile en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens ont de nouveau clôturé dans le vert ce jeudi, soutenus par de solides résultats d'entreprises. Le CAC 40 a progressé de 0,86% à 7743,42 points après avoir enregistré un nouveau plus haut historique à 7750,07 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 0,67% à 4740,91 points. De l’autre côté de l’Atlantique, Wall Street prolonge son mouvement de hausse avec un Dow Jones s'adjugeant 0,42%, vers 17h45.

Les statistiques ont été nombreuses cet après-midi aux Etats-Unis.

Les ventes au détail ont reculé de 0,8% en janvier alors que les économistes anticipaient un repli de 0,2% et après une hausse de 0,4% en décembre, chiffre révisé de 0,6%. Hors automobile, elles ont baissé de 0,6%, contre un consensus de +0,1% après une hausse de 0,4% en décembre.

Les indices manufacturiers des Fed locales ont été plus élevés qu'attendu. Celui de la Fed de Philadelphie est ressorti à 5,2 en février, un niveau supérieur au consensus de -8. Il s'était élevé à -10,6 en janvier. Celui de la Fed de New York est ressorti à -2,4 en février, à comparer avec un consensus de -5 et -43,70 en janvier.

Les investisseurs attendent demain, outre l'inflation en France, les permis de construire et les mises en chantier en janvier aux Etats-Unis, ainsi que les prix à la production en janvier et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février.

Parmi les nombreux résultats du jour, l'automobile est en vedette, avec Renault qui a fini la tête du CAC 40 après une publication solide, à l'instar de son concurrent Stellantis, en deuxième position. Les performances annuelles de Safran, Schneider Electric et Orange ont aussi été saluées. En revanche, Airbus a dévoilé des perspectives décevantes.