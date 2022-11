Nouvelle séance de calme plat pour les Bourses mondiales

Les marchés boursiers mondiaux stagnaient mercredi, engourdis à la veille d'un jour férié aux Etats-Unis, les indicateurs d'activités PMI ayant cassé le timide élan à l'ouverture européenne.

Les places boursières européennes tournaient autour de l'équilibre: Paris était stable, Londres prenait 0,34% tandis que Francfort et Milan reculait de 0,14% vers 12H30 GMT.

Les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir une ouverture entre 0,05% et 0,2% pour les trois principaux indices.

En Asie, la Bourse de Tokyo était fermée en raison d'un jour férié. Hong Kong a pris 0,57% et Shanghai 0,26%.

L'économie de la zone euro s'est contractée en novembre un peu moins fortement qu'au mois d'octobre tandis que les tensions inflationnistes ont montré des signes d'atténuation, selon l'indice PMI Flash publié mercredi par S&P Global.

En France, après plusieurs mois de résistance, l'économie s'est repliée pour la première fois depuis février 2021.

Les données pour l'économie américaine seront publiées à 14H45 GMT.

"Je ne sais pas si c'est l'attente de la publication des minutes", le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine après la clôture européenne, "le férié Thanksgiving ou simplement l'absence de catalyseurs majeurs qui explique l'inactivité" des marchés, constate Craig Erlam, analyste d'Oanda.

La publication de la Réserve fédérale américaine est susceptible de donner des indices sur les prochaines décisions de politiques monétaires, les investisseurs espérant un ralentissement dans la hausse des taux d'intérêt directeurs.

Sur le marché obligataire, les taux des Etats européens et américain restaient stables.

Credit suisse prévient d'une nouvelle lourde perte

La banque Crédit suisse (-4,62%), qui a amorcé une lourde restructuration de ses activités, a annoncé qu'elle prévoyait une perte avant impôts allant jusqu'à de 1,5 milliard de francs suisses au quatrième trimestre 2023, notamment en raison de la faiblesse de sa partie de banque d'investissements. L'institut a également fait état d'une baisse de 6% des actifs sous gestion au 11 novembre, comparé à la fin du troisième trimestre.

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, ses actionnaires ont approuvé une augmentation de capital en deux volets qui doit permettre de lever 4 milliards de francs suisses et faire entrer la Banque nationale saoudienne dans son capital.

Changements en vue sur le banc de Manchester United

Les propriétaires américains du club de football anglais de Manchester United ont annoncé mardi soir qu'ils étaient ouverts à une vente du club, qui peine à retrouver son lustre d'antan, le même jour de la rupture du contrat avec la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

Après avoir déjà grimpé de près de 15% mardi sur le marché américain, où le club est coté, sur des premières rumeurs concernant une vente, l'action était en hausse de près de 10% dans les échanges après la clôture américaine.

Halfords en panne

Le groupe spécialisé dans les ventes de vélos, pièces détachées et accessoires pour les voitures a vu ses bénéfices semestriels divisés par deux et a revu à la baisse ses prévisions de résultats annuels à cause de consommateurs sous pression qui coupent dans leurs dépenses. L'action chutait de plus de 6% à Londres.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole perdaient du terrain, lestés par les craintes quant à l'augmentation de cas positifs au Covid-19 en Chine et l'économie mondiale, malgré l'entrée en vigueur de l'embargo européen et du plafonnement voulu par le G7 du prix du brut russe.

Le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison janvier reculait de 2,00% à 85,93 dollars, et celui de WTI américain à même échéance de 0,73% à 79,26 dollars vers 12H25 GMT.

Sur le marché des changes, l'euro montait de 0,13% à 1,0323 dollar et la livre 0,39% à 1,1932 dollar vers 12H25 GMT.

Le bitcoin prenait 2,49% à 16.550 dollars.

bur-fs/jbo/pta