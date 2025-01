Nouvelle séance de baisse pour le CAC 40 : les taux longs toujours à la hausse

(AOF) - Les Bourses européennes ont continué de reculé sur fond de poursuite de la hausse des taux longs. L’annonce vendredi de créations de postes supérieures aux attentes et d’un taux de chômage plus faible qu’attendu en décembre aux Etats-Unis éloigne la perspective d’une nouvelle baisse des taux de la Fed. Certains investisseurs, à l'instar de Bank of America, jugent même que le cycle d'assouplissement de la Banque centrale américaine est terminée. Le CAC 40 a perdu 0,30% à 7408,64 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,48% à 4953,38 points.

A la Bourse de Londres, PageGroup a reculé de 3,18% à 301,50 pence après avoir lancé un avertissement dans le sillage de la publication de ses résultats annuels. La société de recrutement a déclaré au quatrième trimestre un bénéfice brut de 196,7 millions de livres sterling en retrait de 17 % par rapport à l'année dernière à la même période. Sur l'ensemble de l'année, il s'est replié de 16 %, passant de 1,01 milliard de livres sterling à 842,5 millions de livres sterling. Le groupe a fait état d'une marge brute en retrait de 17% au quatrième trimestre, à 196,7 millions de livres sterling.

A Paris, bioMérieux (+3,58% à 110 euros) a affiché l'une des plus fortes hausses du SBF120. Le groupe spécialiste du diagnostic annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir la totalité de SpinChip Diagnostics, une start-up norvégienne spécialisée dans les tests immunoessais, pour une valeur d'entreprise totale de 138 millions d'euros. Depuis mars 2024, bioMérieux détenait 20% du capital de cette société. Il procédera à un paiement d’environ 111 millions d’euros en espèces. La finalisation devrait intervenir "prochainement", avec un premier lancement de produit attendu en 2026.

Stellantis (-1,87% à 12,05 euros) a atteint son objectif de réduire ses stocks aux États-Unis de plus de 100 000 véhicules à fin 2024. C'est ce qu'a déclaré Antonio Filosa, directeur des opérations du constructeur aux Etats-Unis depuis octobre 2024, dans le cadre du salon de l'Auto de Detroit, selon Reuters. "Cela nous a coûté cher, mais c'était nécessaire", a-t-il ajouté, précisant que ce résultat a été atteint en offrant d'importantes remises aux acheteurs. Les stocks trop importants d'invendus en Amérique du Nord sont l'un de ses principaux problèmes du groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation s'est élevée à 3% en décembre au Portugal en rythme annuel après 3% en novembre.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,28% à 1,0213 dollar.