Nouvelle séance dans le vert en Europe : les indices PMI réservent une bonne surprise

(AOF) - Les indices européens ont continué à grimper pour la deuxième séance de la semaine marquée par des indices des directeurs d'achat européens meilleurs que prévu. La croissance du secteur privé de la zone euro a accéléré plus fortement que prévu en avril. Du côté des valeurs, les revenus trimestriels de Renault ont reflété une croissance tirée par sa filiale financière. Pour sa part OVHcloud a dévissé à la suite de son avertissement sur sa croissance. L'indice CAC 40 a gagné 0,81% à 8105,78 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,44% à 5008,17 points.

L'action SAP (+5,19% à 174,72 euros) a enregistré la plus forte progression de l'indice Dax40, le free cash flow plus élevé que prévu et la confirmation des objectifs 2024 reléguant au second plan une marge opérationnelle plus faible que prévu. "Compte tenu de la faiblesse du cours de l'action avant cette publication et de la volatilité dans le reste du secteur, nous nous attendons à ce que les résultats soient bien accueillis et à ce que le cours de l'action se ressaisisse", prévoyait Jefferies. Stifel qualifie pour sa part ce début d'année de "solide".

Renault (-0,40% à 47,66 euros) a reculé en Bourse malgré un chiffre d'affaires en hausse au 1er trimestre et légèrement supérieur aux prévisions. A 11,707 milliards d'euros, il progresse de 1,8 % (5,9 % à taux de change constants). Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours de 47,47 euros, soulignant que l'activité est supérieure aux attentes grâce à la filiale financière. Renault Group souligne qu'il "poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur" et confirme ses perspectives financières 2024.

OVHcloud a flanchi de 17,60% à 7,70 euros après avoir averti sur sa croissance en raison notamment d'un environnement économique difficile en Europe. Le spécialiste européen du cloud est pourtant également plus optimiste sur le unlevered free cash-flow, qui devrait être positif sur l'ensemble de 2024 et non plus seulement sur le seul second semestre. Celui-ci représente les flux de trésorerie liés à l'activité moins les flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français s’est pratiquement stabilisé en avril, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 49,9 contre 48,3 en mars. Il s’agit d’un plus haut de 11 mois. Un indice sous 50 signifie une contraction de l’activité et au-dessus une expansion. Le PMI pour les services est passé de 48,3 en mars à 50,5 en avril. Le consensus s’élevait à seulement 48,9.

L’indice PMI composite de l’activité globale de zone euro est de 51,4 en avril après 50,3 en mars contre un consensus de 50,8. Un indice supérieur à 50 signale une expansion du secteur. Le PMI des services ressort pour sa part à 52,9 en avril contre un consensus de 51,8 après 51,5 en mars. Attendu à 46,5, le PMI manufacturier ne dépasse pas 45,6 après 46,1 en mars.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,5 en avril contre un consensus de 48,6, a indiqué S&P Global. Il était de 47,7 en mars. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 50,1 en mars à 53,3 en avril. Il était attendu à 50,6. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 41,9 en mars à 42,2 en avril. Le consensus s’élevait à 42,8.

La croissance du secteur privé a ralenti en avril aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 contre 52,1 en mars. Le PMI dans les services est passé de 51,7 à 50,9. Il était anticipé à 52. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 51,9 à 49,9. Il était anticipé à 52.

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 693 000 en mars en rythme annualisé contre 637 000 en février. Le consensus était plus faible à 668 000.

Vers 17h50, l'euro avance de 0,38% à 1,0693 dollar.