Nouvelle séance dans le rouge pour les places européennes

En revanche, le groupe Derichebourg (-14,37%) a été sanctionné après sa montée au capital d'Elior, et Orpea (-9,82%) a poursuivi sa baisse de la veille.

Au chapitre des valeurs, Société Générale (+2,06%) a figuré sur le podium du CAC 40 après avoir finalisé la cession des activités en Russie, et Valneva s'est adjugée 16,87% alors qu'un feu vert pour son vaccin anti-Covid se précise en Europe.

Concernant l'économie, les indicateurs publiés aujourd'hui aux Etats-Unis ont déçu les attentes. C'est ainsi le cas pour les inscriptions hebdomadaires au chômage (218 000 contre 200 000 attendues) et les ventes de logements anciens d'avril (5,61 millions contre 5,65 millions attendues).

Les investisseurs ont de nouveau manifesté leurs inquiétudes sur les places du Vieux Continent. Il faut dire que les nuages s'amoncellent pour la croissance économique mondiale, qu'il s'agisse de la poursuite de la guerre en Ukraine, des goulots d'étranglements sur les chaines d'approvisionnements, en passant par les cycles de resserrement monétaire entamés par les grandes banques centrales et la montée de l'inflation.

(AOF) - Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de repli ce jeudi, dans un contexte empli d'inquiétudes. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi perdu 1,26% à 6 272,71 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,63% à 3 630,68 points. Au même moment, la tendance était plus incertaine à Wall Street : si le Dow Jones cédait 0,30%, le Nasdaq Composite gagnait 1,23%.

