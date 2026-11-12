Nouvelle relation avec l'UE : Burnham se bat pour obtenir un "bon accord"

Le Premier ministre britannique Andy Burnham et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Lyen lors une rencontre en marge de la réunion de la Communauté politique européenne (CPE), à Dublin le 12 novembre 2026 en Irlande ( POOL / Stefan Rousseau )

Le premier ministre britannique Andy Burnham a assuré jeudi qu'il se battait afin de décrocher un "bon accord" pour le Royaume-Uni avec l'Union européenne, à l'approche d'un sommet crucial pour relancer les relations entre Londres et les 27 et surmonter la déchirure du Brexit.

"Je pense que nous pouvons obtenir un bon accord pour le Royaume-Uni, et c'est ce pour quoi je me battrai dans les prochains jours", a déclaré Andy Burnham à l'issue de discussions avec les dirigeants européens dans la capitale irlandaise.

Il a prédit que les négociations se poursuivraient "jusqu'au dernier moment" et que "les choses allaient probablement se compliquer" avant un dénouement positif lors du sommet entre l'UE et le Royaume-Uni le 20 novembre à Bruxelles.

Lors de cet événement, Andy Burnham devrait signer avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, un accord pour faciliter les exportations alimentaires (qui sont fortement entravées depuis le Brexit), un deuxième sur l'échange de quotas d'émissions de carbone et un troisième visant à encourager la mobilité des jeunes.

Sur ce dernier point, un projet d'accord consulté par l'AFP, qui était encore susceptible d'être modifié, évoquait une autorisation de séjour réciproque de trois ans pour travailler, étudier ou voyager.

"Faisons de ce sommet un sommet d'ambition et de résultats concrets", a plaidé la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un message publié à l'issue d'un entretien avec M. Burnham, faisant miroiter "plus d'opportunités pour les jeunes, un commerce alimentaire facilité, et une coopération renforcée en matière de sécurité économique".

Parmi les points toujours en discussion, deux questions particulièrement épineuses continuent de mobiliser les négociateurs des deux camps.

D'un côté, les 27 réclament toujours une baisse des frais de scolarité pour les étudiants européens au Royaume-Uni.

Préférence européenne

De l'autre, Londres milite pour que ses entreprises ne soient pas pénalisées par l'instauration d'une préférence européenne dans l'industrie, en pleine offensive de l'UE pour soutenir le "Made in Europe".

Le Premier ministre britannique Andy Burnham et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Lyen lors une rencontre en marge de la réunion de la Communauté politique européenne (CPE), à Dublin le 12 novembre 2026 en Irlande ( POOL / Stefan Rousseau )

Pour intégrer le Royaume-Uni au "Made in Europe", Bruxelles veut en particulier des garanties sur le fait que l'industrie automobile britannique ne servira pas de cheval de Troie aux constructeurs chinois, en leur ouvrant de manière dérobée les portes du marché unique européen.

Pour rassurer les 27, Andy Burnham assure que Londres et Bruxelles poursuivent le même but : protéger leur industrie face à l'envolée des importations en provenance de Chine.

"Le problème de l'Europe, c'est le problème du Royaume-Uni", a-t-il dit à des journalistes à Dublin.

L'affaire est d'importance pour le chef du gouvernement britannique, qui a fait de la relance des relations avec l'Europe un axe majeur de sa politique depuis son arrivée en juillet au 10, Downing Street.

Succédant à l'impopulaire Keir Starmer, qui avait posé les bases d'un "réchauffement" avec l'UE, le travailliste s'est démarqué en allant beaucoup plus loin que lui : il a osé évoquer la possibilité que le Royaume-Uni puisse un jour réintégrer le bloc, qu'il a quitté avec fracas en 2020.

Ce faisant, M. Burnham a brisé un tabou politique, dix ans après la cassure du référendum en faveur du Brexit.

Si les sondages d'opinion montrent qu'une nette majorité des Britanniques regrette désormais la sortie de l'UE, les travaillistes restent divisés sur l'ampleur de la réconciliation à construire avec les Européens.

Un peu, beaucoup, passionnément, ou à la folie ?

"Les échos qui nous parviennent du camp d'Andy Burnham sont très positifs, mais personne ne croit que le Royaume-Uni réintégrera l'UE de notre vivant", tempère un diplomate européen, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.