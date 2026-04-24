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NOUVELLE PUBLICATION - RÉSUMÉ-Selon le directeur général, le conflit au Moyen-Orient a eu un impact d'environ 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du premier trimestre
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau titre)

Le directeur général de L'Oréal

OREP.PA déclare aux actionnaires:

* Directeur général de L'ORÉAL: LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT A EU UN IMPACT D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE

* Directeur général de L'ORÉAL: L'IMPACT DES DROITS DE DOUANE DEVRAIT ÊTRE CETTE ANNÉE ENVIRON LE DOUBLE DE CELUI DE L'ANNÉE DERNIÈRE, QUI ÉTAIT DE 100 MILLIONS D'EUROS

* Directeur général de L'ORÉAL: NOUS COMMENCERONS À TRAVAILLER SUR GUCCI PROBABLEMENT UN AN AVANT L'EXPIRATION DE LA LICENCE AVEC COTY EN 2028, NOUS ESPÉRONS Y PARVENIR UN PEU PLUS TÔT QUE CELA

Texte source: ID: Autres informations sur la société: OREP.PA

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