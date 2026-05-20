NOUVELLE PUBLICATION-Le fonds Oaktree Strategic Credit Fund annonce une baisse de sa valeur liquidative au premier trimestre

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La valeur liquidative de l'Oaktree Strategic Credit Fund (NAV) a baissé au premier trimestre, la volatilité des marchés, l'élargissement des spreads et la pression sur les titres cotés ayant entraîné des dépréciations du portefeuille, a indiqué mercredi ce fonds de crédit privé non coté dans une note aux actionnaires.

La NAV par action a baissé à 22,38 $ au 31 mars, contre 22,93 $ au 31 décembre, tandis que les actions de catégorie I ont affiché un rendement net négatif de 0,14 %.

À la fin du trimestre, le fonds détenait 7 milliards de dollars d'investissements à leur juste valeur, dont 92,7 % dans des investissements garantis de premier rang. Il a réalisé 674 millions de dollars de nouveaux investissements financés, dont 10 prêts privés, et a déclaré un effet de levier net de 0,57 fois.

La qualité de crédit est restée solide, les créances non productives représentant moins de 1 point de base du portefeuille à la juste valeur, tandis que les revenus de dette en nature représentaient 1,2 % du revenu total des investissements.

Oaktree a déclaré que le crédit privé subissait un « rééquilibrage » plutôt qu'une tension systémique, la pression se concentrant sur les prêts plus anciens et les prêts liés aux logiciels, tandis que les écarts de taux des nouveaux prêts s'élargissaient pour atteindre le SOFR majoré de 500 à 550 points de base.