Nouvelle progression de l'emploi en zone euro au premier trimestre

(AOF) - Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l’Union européenne au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Au quatrième trimestre 2021, l’emploi avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l’UE. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, l’emploi a augmenté de 2,6% dans la zone euro et de 2,5% dans l’UE au premier trimestre 2022, après +2,1% dans les deux zones au quatrième trimestre 2021.