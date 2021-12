Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nouvelle poussée de fièvre du gaz information fournie par AOF • 10/12/2021 à 17:18



(AOF) - Les prix du gaz sont repartis à la hausse en Europe. Jeudi, le mégawatheure est repassé au-dessus du seuil des 100 euros pour la première fois depuis les records atteints en octobre. Cette nouvelle envolée s’explique en premier lieu par l’accélération de la demande liée à des températures plus froides qu’à l’accoutumée alors que le niveau des réserves sont à des niveaux anormalement bas en Allemagne et aux Pays-Bas.



Dans ce contexte, le regain de tensions politiques entre la Russie, premier exportateur mondial, et l'Europe constitue un facteur supplémentaire de la volatilité du marché.