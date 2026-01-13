Nouvelle manifestation paysanne à Paris, des tracteurs devant l'Assemblée

(Actualisé avec agriculteurs reçus par le cabinet de Lecornu §6)

Plusieurs centaines de tracteurs sont entrés dans Paris mardi matin alors que les agriculteurs continuent de protester contre la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, qui crée selon eux une concurrence déloyale, et réclament une dérégulation.

La manifestation est organisée par la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), principal syndical agricole français, qui entend maintenir la pression avant le vote du Parlement européen sur l'accord avec le marché commun sud-américain le 20 janvier.

Selon la préfecture de police de Paris, quelque 350 tracteurs venus notamment d'Île-de-France et du nord de la France ont été recensés au total en direction de Paris. Un convoi s'est dirigé vers l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Elysées, tandis qu'un autre est arrivé devant l'Assemblée nationale, en plein coeur de la capitale.

"(L'accord avec) le Mercosur a été signé alors que le Parlement européen n'a pas été consulté. Ça conduit à une importation de produits d'origine étrangère qu'on sait pertinemment produire en France, et qui ne respectent pas les normes que l'on nous impose à nous", a déclaré Damien Greffin, vice-président de la FNSEA, présent devant l'Assemblée.

"Pendant ce temps-là, on tergiverse depuis des mois pour avoir un budget, donc aucun de nos sujets agricoles de compétitivité, de prix, de normes n'avance (...) On perd un temps monstre pendant que d'autres pays galopent."

Des représentants d'agriculteurs seront reçus à 14h30 (13h30 GMT) par le cabinet du Premier ministre, a fait savoir Matignon, précisant que les demandes des manifestants, qui avaient demandé à s'entretenir directement avec Sébastien Lecornu, seront "immédiatement répercutées" à l'intéressé.

Damien Greffin a indiqué que les agriculteurs français manifesteraient également devant le Parlement européen à Strasbourg le 20 janvier.

Au-delà de l'accord avec le Mercosur, approuvé la semaine dernière par une majorité d'Etats membres de l'UE malgré l'opposition de la France, les agriculteurs dénoncent sur une grande banderole la "surtransposition" des normes environnementales et sanitaires européennes dans la loi française, et réclament à hauts cris une dérégulation.

"Aujourd'hui, on a une déconnexion entre ce que demandent nos agriculteurs et ce qu'on laisse entrer dans l'Europe (...) Les règles sont en totale inadéquation avec les réalités du terrain. On a besoin d'avoir de la souplesse, on a besoin de travailler avec du vivant", a déclaré à Reuters Guillaume Lefort, céréalier et responsable de la FNSEA dans la Seine-et-Marne, en région parisienne.

La porte-parole du gouvernement, Maud Brégeon, a assuré que les autorités entendaient les revendications des agriculteurs et ne restaient pas les bras croisés.

"Le Premier ministre a déjà fait un certain nombre d'annonces, a mis un certain nombre de sujets sur la table. (...) et je le dis ici ce matin, tout ça n'est pas pour solde tout compte", a-t-elle dit sur TF1.

"Il y a la question du Mercosur, mais il y a aussi bon nombre d'autres questions qui se posent à l'échelle nationale (...) La loi d'orientation agricole a été votée l'année dernière (...) et l'ensemble des engagements pris début 2024 (...), je pense par exemple au contrôle administratif unique, ont été tenus", a-t-elle ajouté.

Un autre syndicat agricole, la Coordination Rurale, avait déjà fait descendre des tracteurs sous la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe jeudi lors d'une manifestation surprise.

(Reportage de Gus Trompiz, Sybille de la Hamaide, Benoit Tessier, avec la contribution d'Elizabeth Pineau ; rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)