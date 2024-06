Nouvelle hausse en vue pour Wall Street : Accenture en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains, fermés hier, sont attendus en légère hausse. Les futures sur les indices ont cependant perdu de l'altitude après la salve d'indicateurs de 14h30. Si les inscriptions au chômage ont dépassé les attentes, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ainsi que les permis de construire les mises en chantier ont déçu. Du côté des valeurs, Accenture est attendu en hausse grâce à d'importantes commandes dans l'intelligence artificielle. Les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,22% et 0,38%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermes hier. Le 19 juin étant férié pour commémorer l'abolition de l'esclavage.

Les chiffres macroéconomiques

1,386 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,45 million, après 1,44 million en avril. De plus, 1,277 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,37 million, après 1,35 million en avril.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 1,3 en mai, soit un niveau inférieur au consensus de 4,8. Il s'était élevé à 4,5 en mai.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 238000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 235000 après 243000 la semaine précédente.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture est attendu en hausse à Wall Street grâce à ses commandes dans l'intelligence artificielle. Au troisième trimestre, clos fin mai, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,93 milliard de dollars, soit 3,04 dollars par action, à comparer avec 2 milliards de dollars, soit 3,15 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 3,13 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 3,15 dollars par action.

Amazon

Amazon annonce son intention d'investir 10 milliards d'euros en Allemagne, alors que la demande pour ses services cloud et ses produits de vente au détail continue de progresser au sein de la plus grande économie d'Europe, a fait savoir le géant américain du commerce en ligne. La somme de 8,8 milliards d'euros sera investie d'ici 2026 afin de développer l'infrastructure cloud de sa filiale Amazon Web Service (AWS), sur fond d'essor des technologies d'intelligence artificielle (IA) générative en Europe.

Carlyle

La société d'investissement mondiale Carlyle va acquérir un portefeuille d'actifs d'exploration et de production auprès d'Energean plc, une société basée à Londres qui se concentre sur le développement des ressources dans la région méditerranéenne. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles. Cette transaction apportera à Carlyle un portefeuille diversifié d'actifs gaziers hautement stratégiques, dont la production attendue équivaut à 47 000 barils de pétrole par jour et qui sont exploités en Italie, en Égypte et en Croatie.

Hewlett Packard Enterprise

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) va enquêter sur l'offre de rachat de Hewlett Packard Enterprise sur Juniper Networks. Elle dispose jusqu'au 14 août pour décider si elle procède à une enquête plus approfondie. Hewlett Packard Enterprise a annoncé en janvier le rachat du spécialiste des réseaux pour environ 14 milliards de dollars.