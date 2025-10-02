 Aller au contenu principal
Nouvelle hausse en vue en Europe grâce à Wall Street
information fournie par AOF 02/10/2025 à 08:35

(AOF) - Les marchés européens devraient prolonger leur mouvement de hausse dans le sillage de Wall Street. Les indices américains ont finalement terminé dans le vert, la destruction inattendue de postes dans le secteur privé ayant renforcé le scénario de deux baisses de taux de 25 points de base de la Fed d'ici fin 2025. Les taux longs affichent un biais baissier en Europe. Signe de l’appétit pour le risque des investisseurs, les cryptomonnaies ont continué de rebondir cette nuit. En raison du shutdown, les inscriptions hebdomadaires au chômage ne devraient pas être publiées aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Optegra auprès de MidEuropa. « Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra est une plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée », rappelle le groupe français. Elle opère un « réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas ». EssilorLuxottica souligne que cette plateforme d'ophtalmologie est « très complémentaire avec son portefeuille med-tech.

Les Constructeurs du Bois

Au premier semestre 2025, Les Constructeurs du Bois affiche un chiffre d'affaires de 9,22 millions d'euros, en progression de 25,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance repose principalement sur la progression des ventes en bloc réalisées auprès de bailleurs sociaux référents. La marge brute s'élève à 2,49 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport au niveau exceptionnel enregistré au premier semestre 2024.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l’isolation et les plafonds sur le marché belge. Le chiffre d’affaires de SFIC Belgique est estimé à environ 75 millions d’euros en 2025. Ce projet pourra être finalisé d’ici fin 2025 après la procédure usuelle d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.

Argan

Sur les neuf premiers mois de 2025, Argan a enregistré des revenus locatifs de 158,7 millions d'euros, en hausse de 6 %. " La croissance soutenue de la période provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45 %) au 1er janvier 2025 " précise le spécialiste des entrepôts Premium. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 4% à 52,9 millions d'euros. Dans ce contexte, le groupe a confirmé l'objectif d'une progression de 7 % de ses revenus locatifs en 2025, à 211 millions d'euros, révisé à la hausse le 23 septembre.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le taux de chômage en zone euro en août à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie en août sont attendues à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,0% à 1,1739 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont débuté le quatrième trimestre sur une note favorable malgré le "shutdown" aux États-Unis. La destruction inattendue de postes dans le secteur privé dans ce pays a renforcé le scénario de 2 nouvelles baisses de taux de 25 points de base de la Fed d'ici fin 2025. En Europe, le secteur pharmaceutique a été soutenu par l'accord signé entre l'administration Trump et Pfizer sur le prix des médicaments, qui donne de la visibilité au secteur. Le CAC 40 a gagné 0,90% à 7966,95 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,05% à 5587,84 points, inscrivant ainsi un nouveau record.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont progressé, le S&P500 inscrivant même un nouveau plus haut historique. Le " shutdown " - qui va paralyser certaines administrations fédérales américaines tant qu’un accord budgétaire ne sera pas trouvé entre le président et les parlementaires - a cependant limité les prises de risque. Bad news, good news : l'enquête ADP décevante a renforcé le scénario de deux baisses de taux de 25 points de base par la Fed d'ici la fin de l'année. Le Dow Jones a gagné 0,09 % à 46 441,10 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,42% à 22 755,16 points.

  • 09:16

    Plus l'éco va mal, et plus ça monte car elle est "résiliente" et que les taux vont baisser !

