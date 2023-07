Nouvelle hausse en Europe, mais sans le secteur technologique

(AOF) - Les marchés européens ont enregistré une nouvelle séance de progression, en dépit de la baisse des valeurs technologiques. L'indice CAC 40 a gagné 0,79% à 7 384,91 points et se rapproche de la zone de résistance des 7 400 points. L'EuroStoxx50 a progressé de seulement 0,26% à 4 373,43 points, affaibli par le secteur technologique. Le Nasdaq Composite reculait ainsi de 1,15% vers 17h30 tandis que le Dow Jones s'adjugeait 0,77%.

Le rythme des publications de résultats des sociétés s'est accéléré des deux côtés de l'Atlantique. Deux noms emblématiques de la cote américaine, Netflix et Tesla, sont sanctionnés, perdant respectivement plus de 8% et plus de 6%.

Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le secteur technologique. Le fondeur taïwanais, TSMC, qui approvisionne tous les grands noms de l'industrie des semi-conducteurs, a lancé un avertissement sur ses revenus, désormais anticipé en recul de 10%. A Paris, Soitec et STMicroelectronics ont terminé parmi les plus forts replis de l'indice SBF 120.

Publicis, première société du CAC 40 à dévoiler ses résultats semestriels, vise désormais le haut de sa fourchette d'objectifs 2023. Cette nouvelle bonne surprise de la part du groupe de communication a été saluée.

Les statistiques économiques ont été reléguées au second plan. L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,7% en juin aux Etats-Unis après avoir déjà baissé de 0,6% en avril. Il était attendu en repli de 0,6%. Toujours aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens ont atteint 4,16 millions d'unités en juin en rythme annualisé, ressortant en-dessous du consensus de 4,20 millions. Elles s'étaient élevées à 4,30 millions en mai.