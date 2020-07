Nouvelle hausse du volume des transactions sur Spectrum Markets en juin

(AOF) - Spectrum Markets a augmenté son volume global de négociations pour le neuvième mois consécutif. En juin, 35,3 millions de produits de bourse ont été négociés. Cela représente une augmentation de 2,3% par rapport au mois précédent et établit un nouveau record. La part des échanges en dehors des heures d'ouverture des marchés traditionnels (soit entre 17h30 et 9h) a été de 38,7%, a précisé le marché pan européen où les investisseurs particuliers peuvent investir sur des produits de bourse cotés via leurs brokers.

En juin, la répartition des volumes de transactions sur les produits dérivés est la suivante : 81,7% sur les indices (contre 86,4% en mai), 11,5% sur les devises (contre 7,7% en mai) et 6,8% sur les matières premières (contre 5,9% en mai).

Les sous-jacents les plus négociés ont été le DAX avec 21,5% des transactions, suivi par l'OMX avec 21% et le S&P 500 avec une part de 17,6%. Les 21 sous-jacents disponibles sur le marché MTF ont été actifs en juin.

Les chiffres trimestriels montrent également une tendance positive : 98 millions de produits de bourse ont été négociés au deuxième trimestre 2020, en hausse de 63% par rapport au premier trimestre 2020.

Quant à la part des flux en dehors des heures d'ouvertures des marchés traditionnels, elle s'est stabilisée à 40% au deuxième trimestre contre 40,6% au premier trimestre de cette année.