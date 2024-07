Nouvelle hausse du CAC 40 grâce à l'inflation américaine, Vivendi en vedette

(AOF) - En hausse ce matin, les Bourses européennes ont accru leurs gains grâce l'annonce d'un ralentissement plus important qu'anticipé de l'inflation aux Etats-Unis. Elle est ressortie à 3% en juin en rythme annuel contre un consensus de 3,1%. A Paris, Vivendi a bénéficié d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe envisagerait une introduction de Canal + à la Bourse de Londres. L'indice CAC 40 a gagné 0,71% à 7627,13 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,43% à 4989,17 points.

En Europe, la banque norvégienne DNB a dévoilé des profits trimestriels plus élevés que prévu et a progressé de 5,85% à 217 couronnes danoises. Les analystes expliquent cette surperformance principalement par des revenus plus élevés, mais aussi par des coûts plus faibles qu'anticipé. En particulier, les commissions et honoraires ont nettement dépassé les prévisions des analystes et atteignant un plus haut historique.

A Paris, Vivendi (+5,52% à 10,89 euros) a bénéficié d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe envisagerait une introduction de Canal + à la Bourse de Londres. Une telle opération pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Les délibérations sont en cours et aucune décision définitive n'a été prise quant à la date et au lieu de l'opération, ont indiqué ces sources. D'autres lieux de cotation, comme Amsterdam, pourraient encore être envisagés, ont-elles ajouté.

Crédit Agricole serait en pourparlers avancés en vue d'une acquisition potentielle de Hanseatic Bank, l'activité allemande de crédit à la consommation de Société Générale , affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. En Bourse, l'action Crédit Agricole a gagné 0,48% à 13,505 euros tandis que le titre Société Générale s'est adjugé 0,78% à 23,275 euros. La Hanseatic Bank pourrait être valorisée à plus de 600 millions d'euros, ont précisé ces sources.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’inflation en Allemagne est ressortie à 2,5% en juin en rythme annuel en données harmonisées après 2,8% en mai et conformément à l'estimation préliminaire publiée le 1er juillet, selon les chiffres fournis par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en juin en rythme annuel aux Etats-unis, contre un consensus de 3,1%, après 3,3% en mai. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,4% et après 3,4% en mai.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 222 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236 000 et après 239 000 la semaine précédente.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,36% à 1,0869 dollar.