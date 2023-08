Nouvelle hausse des Bourses européennes avant Nvidia et Jackson Hole

Les investisseurs tourneront ensuite leur attention vers le symposium des banquiers centraux de Jackson Hole à partir de jeudi. Leurs interventions, et en particulier celle de Jerome Powell vendredi à 16h05, seront analysées dans les moindres détails. En attendant, le rendement du 10 ans américain est resté proche de son plus haut depuis 2007 à 4,33%.

Cette publication impactera l'ensemble du marché et pas seulement l'action de Nvidia, dont les puces sont très recherchées pour fournir la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle. Les promesses de cette dernière ont été à l'origine de la forte progression du Nasdaq depuis le début de l'année.

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé, mais ils ont abandonné une partie de leurs gains dans l'après-midi sur fond de taux longs toujours élevés. Le CAC 40 a gagné 0,59% à 7 240,88 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,88% à 4 262,17 points. A l'instar de lundi, Wall Street évoluait en ordre dispersé. Si le Dow Jones perdait 0,24%, le Nasdaq Composite affichait une hausse de 0,38% vers 17h30. Les résultats de Nvidia, qui a atteint un plus haut historique en début de séance avant de retomber, sont particulièrement attendus mercredi.

