Nouvelle hausse de l'inflation dans la zone OCDE en septembre

(AOF) - L'inflation dans la zone OCDE a encore augmenté pour atteindre 4,6% en glissement annuel en septembre 2021, après 4,3% en août 2021 et seulement 1,3% en septembre 2020. Dans la zone euro, l'inflation annuelle a nettement accéléré pour atteindre 3,4% en septembre, contre 3% en août et moins 0,3% un an plus tôt. Elle est toutefois restée inférieure à celle de la zone OCDE dans son ensemble, et notamment à celle des États-Unis où le taux d'inflation annuel a légèrement augmenté passant de 5,3% en août à 5,4% en septembre.

Sur un an, les prix de l'énergie ont augmenté de 18,9% dans la zone OCDE. Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé depuis septembre 2008, supérieur d'un point de pourcentage à celui enregistré en août 2021.