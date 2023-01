Nouvelle gouvernance de Dassault Systèmes : Bernard Charlès devient PDG

(AOF) - La nouvelle gouvernance de Dassault Systèmes dévoilée en avril 2022 a pris effet ce lundi. Bernard Charlès, auparavant vice-président du conseil d'administration et directeur général, est désormais PDG de l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur. En Bourse, l’action Dassault Systèmes reflue de 0,64% à 34,86 euros, se distinguant pour la deuxième séance consécutive en n’accompagnant pas la hausse de la Bourse de Paris.

Le fondateur du groupe Charles Edelstenne, qui devient président d'honneur de la société et demeure administrateur, était précédemment président du conseil d'administration. Il a cependant atteint la limite d'âge prévue par les statuts pour l'exercice de cette fonction. Charles Edelstenne détient un peu moins de 6% du capital de la société, selon le rapport annuel 2021.

" Je me réjouis qu'il poursuive sa collaboration auprès de nous et que Dassault Systèmes continue à bénéficier de sa grande expérience ", a déclaré Bernard Charlès à propos de Charles Edelstenne. " Ce duo que nous avons formé avec succès, je vais le poursuivre avec Pascal Daloz, qui devient aujourd'hui Directeur général délégué, et avec qui je travaille depuis plus de 20 ans ". Directeur des opérations, Pascal Daloz, prend en effet la fonction de directeur général délégué.

Dassault Systèmes présentera ses comptes annuels, le 2 février. En 2022, le fleuron technologique français vise un bénéfice par action dilué ajusté en croissance de 18% à 19%, soit entre 1,12 et 1,14 euros. La marge opérationnelle ajustée est toujours prévue entre 33,4% et 33,7%.

Dassault Système vise également une croissance du chiffre d'affaires ajusté de 9 à 10% à taux de change constants. Il est attendu entre 5,61 et 5,65 milliards d'euros. La croissance du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est attendu entre 5% et 7% à taux de change constants.

Dassault Systèmes avait réduit sa prévision annuelle de chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels fin octobre. Cet indicateur sera donc particulièrement à surveiller lors de cette publication.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'édition de logiciels créée en 1981 ;

- Chiffre d'affaires de 4,9 Mds€, généré à 37 % en Europe, 38 % dans les Amérique et 25 % en Asie et réparti entre les logiciels pour 90 % puis les licences ;

- Modèle d'affaires fondé sur la plateforme virtuelle 3DEXPERIENCE de plusieurs logiciels utiles aux clients dans leur recherche d'innovations durables harmonisant produit, nature et vie, avec 3 secteurs clés –industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures & villes ;

- Capital contrôlé à 40,2 % (53,69 % des droits de vote) par la famille Dassault, 5,96 % (7,96 %) par Charles Edelstenne, président du conseil d’administration de 12 membres, et 1,72 % (2,15%) par Bernard Charlès, directeur général et futur président du conseil d’administrateur en 2023 ;

- Bilan sain : dette notée A et ramenée à 485 Ms€ et disponibilités de 3,2 Mds€ à fin juin.

Enjeux

- Stratégie 2025 :

- ouverture des plateformes à tous les acteurs, des fournisseurs aux consommateurs,

- accélération de la récurrence des revenus, via le cloud (25 % des revenus en 2021, soit 860 M€ et ambition de 2 Mds€),

- capitalisation sur les 15 grandes marques du groupe -ENOVIA, 3DEXCITE, CENTRIC PLM pour les applications de collaboration, SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA pour les modélisation en 3D, 3DVIA, DELMIA, SIMULIA pour les simulations et NETVIBES, EXALEAD, MEDIDATA pour l’intelligence de l’information puis les nouvelles arrivées - WORKS pour les PME et IFWE loop sur les jumeaux,

- objectif financier d’une croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 935 M€ avec 73 centres employant 41 % des salariés:

- 3DEXPERIENCE Lab, innovation ouverte soutenant les offres d'innovation de rupture en phase de prototypes portées par start-up, innovateurs ou laboratoires,

- thèmes soutenus : ville, mode&style de vie et sciences de la vie, faisant appel à la fabrication additive, le big data ou la réalité virtuelle,

- Stratégie environnementale "Sustainability commitment" visant la neutralité carbone en 2040 :

- 2/3 des nouvelles licences avec un impact positif sur l’environnement en 2025,

- fédération des parties prenantes ;

- Offre jumeaux virtuels :

- exploitation de la plateforme spécialisée de synchronisation entre les produits réels, y compris humains, et les données traitées dans les produits virtuels,

- positionnement sur l’économie circulaire via l’anticipation du recyclage des produits dès leur conception ;

- Lancement de la Software République, avec Renault, STMicro et Thalès : offre et commercialisation communes de systèmes et logiciels de mobilité ;

- Visibilité de l'activité, le chiffre d'affaires récurrent générant plus de 8/10èmes des revenus.

Défis

- Positionnement porteur dans le cloud, renforcé par l’acquisition de StyleStage, complémentaire de CENTRIC PLM, et dans la santé ;

- Impact pénalisant des restrictions anti-Covid en Chine, notamment pour SOLIWORKS

- Après une hausse de 17 % du chiffre d’affaires à fin septembre, relèvement de l’objectif 2022 d'une hausse de 9 à 10 % des revenus et de 14 à 16 % du bénéfice par action, entre 1,12et 1,14 € et désendettement total.

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.