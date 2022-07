Nouvelle flambée du prix du gaz : le Kremlin joue au chat et à la souris avec l'Europe

(AOF) - La Russie continue à jouer avec les nerfs des européens. Quelques jours après la reprise des flux gazier via Nord Stream, Gazprom a arrêté l'exploitation d'une autre turbine Siemens. Le groupe russe a déclaré que les livraisons via Nord Stream à partir du 27 juillet ne dépasseront pas 33 millions de mètres cubes par jour. Ce niveau représente 20% de ses capacités totales. En fin d'après-midi, le TTF néerlandais, référence du marché du gaz naturel européen, gagne près de 9% à 173,29 euros le mégawattheure (MWh).

