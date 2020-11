Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle étape vers la création d'un réseau unique de fibre optique en Italie Reuters • 13/11/2020 à 21:17









ROME, 13 novembre (Reuters) - Le gouvernement italien a donné son feu vert sous conditions à la vente par Telecom Italia TLIT.MI d'une participation minoritaire dans les infrastructures filaires du "dernier kilomètre" menant jusqu'au client au fonds d'investissement américain KKR, a-t-on appris vendredi auprès de trois sources. Cette opération doit aboutir à la création d'un réseau unique de fibre optique en Italie, associant Telecom Italia à son concurrent Open Fiber. TIM, qui est en train de transférer son réseau secondaire à une entreprise distincte, FiberCop, doit céder à KKR une part de 37,5% dans cette entité, à condition que Rome donne son aval. (Giuseppe Fonte et Elvira Pollina, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENEL MIL -0.74% TELECOM ITALIA MIL +0.30% VIVENDI Euronext Paris +0.35%