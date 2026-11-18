Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )

Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable est victime de lourds dégagements (-9,24%, à 9,0989 euros) après la présentation de ses résultats semestriels. Pourtant, le 2 novembre dernier Alstom avait déjà prévenu que ses comptes allaient se dégrader nettement et avait révisé à la baisse ses objectifs annuels, ce qui s'était soldé par une chute de 26,09%. Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 60,19%, sans compter la baisse du jour.

Sur les six premiers mois de son exercice 2026-2027, les prises de commandes ont augmenté de 5%, à 11 milliards d'euros et le chiffre d'affaires s'affiche en progression de 3%, à 9,3 milliards d'euros.

En revanche, le résultat d'exploitation est négatif à -396 millions d'euros, contre 580 millions d'euros un an plus tôt et la marge d'exploitation ajustée a chuté à environ -4%, loin de celle de 6,4% enregistrée un an plus tôt. Cet effondrement s'explique par des ajustements de marge brute sur les projets allemands (-1 000 points de base), liés aux difficultés d'industrialisation et à l'allongement du calendrier d'homologation de Coradia Max. Enfin, la perte nette part du groupe s'est élevée à 954 millions d'euros, contre un bénéfice de 220 millions d'euros à la même période il y a un an.

Réduction de la dette et objectifs annuels confirmés

Pour redresser sa trajectoire, Alstom a engagé une revue des options disponibles parmi lesquelles figurent des mesures organiques et non organiques telles que des cessions d'actifs et des financements en fonds propres ou quasi-fonds propres, afin de réduire la dette d'environ 2 milliards d'euros d'ici fin septembre 2027.

Au niveau des prévisions annuelles, elles ont été logiquement maintenues après avoir été abaissées le 2 novembre dernier. Le groupe vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires de 2% à 4%, une marge d'exploitation ajustée annuelle d'environ 1% (impliquant un rebond à environ 6,5% au second semestre) et un cash-flow libre annuel de -1,5 milliard d'euros. Le groupe présentera sa feuille de route stratégique à moyen terme lors d'un Capital Markets Day au deuxième trimestre 2027.

L'avis des analystes

Pour All Invest Securities, les résultats définitifs confirment les données préliminaires. Les analystes soulignent que le point rassurant concerne le carnet de commandes qui a atteint 111 milliards d'euros, en hausse de 6% depuis mars et sa marge brute a progressé de 10 points de base à 18,1%. L'autre point est qu'Alstom souhaite préserver sa notation "investment grade" et prévoit un plan de désendettement d'environ 2 milliards d'euros d'ici septembre 2027 et "étudie explicitement des cessions d'actifs et des financements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ce qui fait peser un risque de dilution" expliquent les analystes.

Chez Deutsche Bank, un risque de pression sur le titre est évoqué, lié à une augmentation de capital étant donné que les possibilités de cessions d'actifs semblent relativement limitées. DB mise donc sur une levée de fonds avec maintien du droit préférentiel de souscription, qui financerait au moins la majeure partie du programme de désendettement de 2 milliards d'euros. La recommandation reste à conserver, mais l'objectif de cours est légèrement abaissé de 13 à 12 euros.

Citi explique que la société a largement écarté l'hypothèse de cessions dans le secteur de la signalisation, des services et de ses coentreprises. Par conséquent, comme All Invest Securities et DB, la banque américaine pense qu'une part significative du désendettement passera par une augmentation de capital, potentiellement à hauteur de 1,5 milliard d'euros.

Les analystes ajoutent que l'échéance fixée à septembre 2027 semble dictée par la volonté de publier au préalable de nouvelles perspectives à moyen terme, mais elle risque de peser sur le cours de l'action pendant plusieurs mois.

Citi considère Alstom comme un investissement à haut risque, en raison des incertitudes. Bien qu'un redressement réussi puisse, à terme, favoriser la valorisation, les analystes estiment que les investisseurs ont besoin de davantage de garanties concernant l'exécution des projets, la génération de trésorerie et l'assainissement du bilan. La recommandation est à neutre, avec une cible de 14 euros.