Nouvelle décollecte pour les obligations américaines à longue maturité

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution des indices d'obligations américaines long terme ont enregistré une nouvelle performance journalière négative lors de la session de marché d'hier avec -1,78% ainsi que $252,28M de décollecte. Il s'agit là de la troisième session consécutive de décollecte amenant les flux cumulés moyens sur les 30 derniers jours en territoire négatif à $-28,09M. Les investisseurs réduisent considérablement leur exposition aux obligations américaines à longue maturité. Il semble que les investisseurs cherchent à valider les profits réalisés. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +11,82%. Sur la même période, c'est plus de $7,62Mds de nouvelles parts qui ont été créés, confirmant ainsi l'intérêt intact sur le moyen et long terme des investisseurs pour les obligations US à longue maturité. 11 ETFs répliquant les performances de 3 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $21,2Mds.

