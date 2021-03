Nouvelle décollecte pour l'ETF Solar de Invesco

L'ETF Solar proposé par Invesco a gagné en performance ce jeudi 11 mars, mais a enregistré une forte décollecte sur cette même journée.

L'ETF Solar proposé par Invesco a gagné 7,54% ce jeudi 11 mars mais a enregistré une décollecte de 38,9 millions de dollars, portant les flux cumulés net depuis 30 jours à -369,81 millions de dollars. Cet ETF a un total d'actifs sous gestion s'élevant à 3,7 milliards de dollars.

Find and compare over 6,800 ETFs with our free tools:

<a href="https://www.trackinsight.com/fund/TAN?period=1y&indicators=cumul_perf,flow¤cy=usd&stamp=2021-03-12" target="_blank">View data on TrackInsight.com</a>