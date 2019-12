Nouvelle décollecte notable pour les valeurs du secteur de l'énergie

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs Large & Mid Cap du secteur de l'énergie ont connu une mauvaise session de marché hier.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs Large & Mid Cap du secteur de l'énergie ont connu une mauvaise session de marché hier, avec une décollecte notable sur le marché primaire $-118,70M ainsi qu'une performance journalière négative à -1,44%. La production globale de pétrole baisse significativement cette année particulièrement à cause de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. La découverte de nouveaux champs pétroliers exploitables ainsi que les dépenses allouées à l'exploration et l'exploitation ne cessent de ralentir. Aussi, la grève entamée il y a une semaine par les salaries de CN Rail a compliqué l'envoi de matières premières canadiennes dont le pétrole brut et n'aide en rien. Dans ce contexte, les investisseurs réduisent de manière considérable leur exposition au segment avec $-120M de flux cumulés sur les 30 derniers jours. Les chiffres sont encore plus impressionnants depuis le début de l'année, avec $-1Md de décollecte et une performance négative à -0,11%. 23 fonds répliquant les performances de 15 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $3,5Mds.

