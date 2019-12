Nouvelle coupure d'électricité: des "actes de malveillance", selon Enedis

De nouvelles coupures d'électricité ont eu lieu jeudi dans les Pyrénées-Orientales, affectant notamment quelque 2.500 foyers à Perpignan ( AFP / LOIC VENANCE )

De nouvelles coupures d'électricité ont eu lieu jeudi dans les Pyrénées-Orientales, affectant notamment quelque 2.500 foyers à Perpignan, le gestionnaire Enedis dénonçant des "actes de malveillance".

"Il s'agit bien d'actes de malveillance", a indiqué auprès d'un correspondant de l'AFP Ludivine Seyeux, responsable de la communication à la direction régionale Languedoc-Roussillon d'Enédis.

Selon Enedis, 3.500 foyers étaient privés d'électricité dans tout le département, dont 2.500 à Perpignan, mais aussi à Rivesaltes, Elne, Argelès.

800 foyers étaient aussi affectés dans l'Aude, à Narbonne, selon la même source.

Cette action intervient 9 jours après la coupure d'électricité revendiquée par la CGT au nom de sa lutte contre le projet de réforme des retraites et qui avait touché le centre-ville de Perpignan, dont la préfecture et le marché de fruits et légumes Saint-Charles.

La mairie, des banques mais aussi quelque 5.000 foyers en avaient aussi été victimes.

Jeudi, les équipes d'Enedis étaient "en train d'intervenir pour réparer ces pannes", a souligné Mme Seyeux. "Ce sont des actes de malveillance, condamnés par l'entreprise qui portera plainte", a-t-elle assuré.

Une plainte a déjà été déposée pour la coupure du 10 décembre à Perpignan, a-t-elle ajouté. "Une enquête a été ouverte", a-t-elle assuré.

Mercredi, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a condamné "très fermement" les coupures d'électricité revendiquées par la CGT et qui ont, en début de semaine, brièvement privé de courant des dizaines de milliers de foyers en Gironde, à Lyon, Nantes ou Orléans, selon le gestionnaire du réseau RTE.

La ministre a demandé "aux dirigeants de RTE et d'Enedis de déposer plainte systématiquement".

