Nouvelle collecte notable pour les valeurs US de technologie de l'information

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution des indices de valeurs US de technologie de l'information ont profité d'une session de marché intéressante hier avec une performance journalière positive de +0,65% ainsi qu'une collecte notable de $+170,75M depuis le marché primaire. Il s'agit là de la deuxième journée de collecte record consécutive. Selon une étude récente, les investisseurs présumés « réticents » comptent bel et bien être actifs lors du black Friday et du cyber Monday. L'optimisme global provient aussi d'une confiance accrue en l'atteinte d'une première phase pour un accord Sino-américain. De ce fait, les investisseurs sont plus confiants et s'exposent d'avantages au segment avec notamment $+785,07M de nouvelles parts crées sur les 30 derniers jours. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +43,72%. 8 fonds répliquant les performances de 8 indices sont inclus pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $29,88Mds.

