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Nouvelle attaque ukrainienne sur une raffinerie russe, trois morts à Odessa
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 12:27

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(Actualisé avec morts à Odessa, attaque d'une usine russe de combustible pour missiles, contexte)

Un drone ukrainien a frappé la raffinerie de pétrole de Kirichi, la deuxième plus grande de Russie, lors d'une attaque nocturne qui a provoqué un incendie, a déclaré lundi le gouverneur de la région de Leningrad, dans le nord-ouest du pays.

La région est un important débouché pour les exportations de céréales et de pétrole via la mer Baltique.

Kyiv a repris ses attaques contre les raffineries russes fin octobre, le cessez-le-feu énergétique annoncé par le président Donald Trump pour tenter de faire baisser les prix du diesel aux États-Unis avant les élections de mi-mandat n'ayant jamais été mis en oeuvre par Moscou.

Ces attaques limitent la capacité de la Russie - troisième producteur mondial de brut - à produire de l'essence et du gazole, ce qui pourrait compliquer la mise en œuvre d'un accord conclu entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump concernant l'approvisionnement des États-Unis en gazole russe.

De son côté, l'Ukraine a annoncé avoir frappé une usine russe spécialisée dans la fabrication d'explosifs et de combustible solide pour missiles, située près de Saint-Pétersbourg.

Dans un message publié sur l'application de messagerie Telegram, l'état-major ukrainien a précisé que ses forces avaient frappé l'usine Morozov pendant la nuit de dimanche à lundi, ajoutant que trois ateliers de production de l'usine avaient été endommagés et que l'ampleur des dégâts était en cours d'évaluation.

Selon Kyiv, l'usine produit aussi bien du combustible solide pour les moteurs des systèmes de missiles russes Topol-M que des charges de combustible solide pour les moteurs des missiles balistiques Iskander-M. La Russie utilise des missiles Iskander pour frapper des villes ukrainiennes depuis son invasion en février 2022.

L'administration militaire du port d'Odessa, principal accès de l'Ukraine à la mer Noire, a déclaré pour sa part qu'une attaque russe sur des infrastructures de la ville avait fait trois morts et un blessé.

NOUVELLES RESTRICTIONS SUR LE CARBURANT EN RUSSIE

Le responsable de la région de Carélie, dans le nord-ouest de la Russie, a ainsi annoncé dimanche la mise en place de restrictions sur la vente de carburant dans les stations-service situées le long des autoroutes. La vente de carburant en bidons a été purement et simplement suspendue, a-t-il précisé.

Nombre de régions de la Russie ont connu une situation de pénurie de carburants au cours de l'été en raison d'une précédente vague de frappes ukrainiennes sur les raffineries russes.

La raffinerie de Kirichi, d'une capacité d'environ 400.000 barils par jour (20 millions de tonnes) et située à environ 800 km de la frontière ukrainienne, a déjà été ciblée à plusieurs reprises.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dont Reuters n'a pas vérifié l'authenticité, montre que la raffinerie a été la proie d'un important incendie.

Selon le gouverneur régional, Alexandre Drozdenko, le feu a été maîtrisé.

Une femme a par ailleurs été tuée par la chute de débris sur son immeuble dans la ville de Vsevolojsk, a-t-il ajouté, précisant que 113 drones ont été abattus pendant la nuit.

(Bureau de Reuters à Moscou ; version française Tangi Salaün et Benoit Van Overstraeten)

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