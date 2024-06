Nouveaux records pour le S&P500 et le Nasdaq

(AOF) - Les marchés américains ont progressé, le S&P500 inscrivant un nouveau plus haut historique à 5473 points. Première statistique de la semaine, l'indice manufacturier de la Fed de New-York a surpris par sa vigueur en juin. Dans son sillage, le rendement du 10 ans américain a confirmé sa tendance haussière : il a augmenté de 6 points de base à 4,289%. Du côté des valeurs, Autodesk – sous la pression du fonds spéculatif activiste Starboard – a gagné du terrain. Le Dow Jones a gagné 0,49% à 38778,10 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,95% à 17857,02 points.

Starboard Value détient une participation de plus de 500 millions de dollars dans Autodesk et fait pression pour que l’éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur améliore sa gouvernance et sa rentabilité. Dans une lettre à ses actionnaires, le fonds spéculatif activiste a confirmé des informations dévoilées par le Wall Street Journal. A Wall Street, le titre Autodesk progresse de 6,48% à 240,41 dollars. La société technologique avait annoncé début juin la fin de l'audit, dévoilé en avril, sur ses pratiques au sujet de sa marge opérationnelle ajustée et de son free cash flow.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à - 6 en juin, un niveau supérieur au consensus de - 12,5. Il s'était élevé à - 15,6 en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cisco

Cisco, fabricant américain d'équipements de réseau et de logiciels, a fait savoir qu'il mettrait en place un centre de cybersécurité à Taïwan et collaborerait avec le gouvernement pour former davantage de personnes à travailler dans le secteur. "Cisco entend collaborer avec les associations technologiques concernées pour établir un centre de sécurité à Taïwan afin d'améliorer la veille sur les menaces et la préparation à la cybercriminalité", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Réseaux sociaux

Le responsable de la santé publique aux Etats-Unis, Vivek Murthy a déclaré que la menace que représentent les réseaux sociaux pour les enfants nécessite une action urgente, et il a demandé au Congrès d'apposer un label sur les applications, comme il le fait pour les cigarettes et l'alcool. "La crise de la santé mentale chez les jeunes est une urgence, et les médias sociaux sont apparus comme un facteur important", a déclaré Vivek Murthy dans une tribune publiée dans le New York Times.