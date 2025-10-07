Nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite, le Dow Jones en léger repli

(AOF) - Les indices américains ont terminé la séance de lundi en ordre dispersé. Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont même inscrit un nouveau plus haut historique en clôture, bien aidés par le fort rebond du titre AMD (+23,71 %) qui a profité d’un gros contrat auprès d’OpenAI. Le « shutdown » semble pour l’instant être relégué au second plan, les investisseurs misant sur un nouvel assouplissement de la Fed lors de sa prochaine réunion. Le Dow Jones a reculé de 0,14 %, à 46 694,97 points, le Nasdaq Composite a progressé de 0,71 %, à 22 941,67 points, et le S&P 500 a gagné 0,36 %, à 6 740,28 points.

Le 11 septembre, Oracle s'était envolé de près de 36% grâce à la signature de méga-contrats liés à l'IA. Celui avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, représente 300 milliards de dollars. AMD a flambé de 23,71%, à 203,71 dollars, à la faveur d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourrait prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. Dans le même temps, Nvidia perd 1,15% à 185,47 dollars, l'accord signé avec AMD étant une pierre dans le jardin du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'envergure n'était programmée lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Abbvie a révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel en raison d'une charge de 2,7 milliards de dollars liée à des dépenses pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle et de Recherche & Développement. L'impact sur le bénéfice dilué par action ajusté sera de 1,50 dollar. Ainsi, ce dernier devrait être compris entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre une précédente estimation allant de 11,88 à 12,08 dollars.

Fifth Third

Fifth Third et Comerica Incorporated ont annoncé ce lundi la conclusion d'un accord de fusion définitif, aux termes duquel le premier acquerra le second dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluée à 10,9 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action Fifth Third pour chaque action Comerica, soit 82,88 dollars par action et une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de Comerica.

Tesla

Tesla a progressé de 5,45 %, à 453,25 dollars. Sur son compte X, le constructeur américain de véhicules électriques a posté deux vidéos donnant rendez-vous le mardi 7 octobre 2025 pour, probablement, une annonce importante. Certains spéculent sur la présentation d'un nouveau véhicule plus abordable que les précédents pour faire face à l'érosion de ses ventes.