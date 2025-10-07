 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,81
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite, le Dow Jones en léger repli
information fournie par AOF 07/10/2025 à 07:45

(AOF) - Les indices américains ont terminé la séance de lundi en ordre dispersé. Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont même inscrit un nouveau plus haut historique en clôture, bien aidés par le fort rebond du titre AMD (+23,71 %) qui a profité d’un gros contrat auprès d’OpenAI. Le « shutdown » semble pour l’instant être relégué au second plan, les investisseurs misant sur un nouvel assouplissement de la Fed lors de sa prochaine réunion. Le Dow Jones a reculé de 0,14 %, à 46 694,97 points, le Nasdaq Composite a progressé de 0,71 %, à 22 941,67 points, et le S&P 500 a gagné 0,36 %, à 6 740,28 points.

Le 11 septembre, Oracle s'était envolé de près de 36% grâce à la signature de méga-contrats liés à l'IA. Celui avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, représente 300 milliards de dollars. AMD a flambé de 23,71%, à 203,71 dollars, à la faveur d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourrait prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. Dans le même temps, Nvidia perd 1,15% à 185,47 dollars, l'accord signé avec AMD étant une pierre dans le jardin du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'envergure n'était programmée lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Abbvie a révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel en raison d'une charge de 2,7 milliards de dollars liée à des dépenses pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle et de Recherche & Développement. L'impact sur le bénéfice dilué par action ajusté sera de 1,50 dollar. Ainsi, ce dernier devrait être compris entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre une précédente estimation allant de 11,88 à 12,08 dollars.

Fifth Third

Fifth Third et Comerica Incorporated ont annoncé ce lundi la conclusion d'un accord de fusion définitif, aux termes duquel le premier acquerra le second dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluée à 10,9 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action Fifth Third pour chaque action Comerica, soit 82,88 dollars par action et une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de Comerica.

Tesla

Tesla a progressé de 5,45 %, à 453,25 dollars. Sur son compte X, le constructeur américain de véhicules électriques a posté deux vidéos donnant rendez-vous le mardi 7 octobre 2025 pour, probablement, une annonce importante. Certains spéculent sur la présentation d'un nouveau véhicule plus abordable que les précédents pour faire face à l'érosion de ses ventes.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell
    Shell prévoit une perte de $600 mlns au T3 après l’abandon d’un projet à Rotterdam
    information fournie par Reuters 07.10.2025 08:59 

    Shell a déclaré mardi s'attendre à une perte d'environ 600 millions de dollars (513,48 millions d'euros) au troisième trimestre, consécutive à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam, tout en signalant une hausse de la production de gaz naturel liquéfié ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Une consolidation vers les supports est probable
    COVIVIO HOTELS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 07.10.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • VALLOUREC : Les résistances sont proches
    VALLOUREC : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 07.10.2025 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • valneva caccin (Crédit: / Groupe Valneva)
    Valneva conclut un nouvel accord de prêt avec Pharmakon
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 08:50 

    Valneva annonce avoir sécurisé un nouvel accord de prêt pouvant permettre d'obtenir jusqu'à 500 millions de dollars de financement non-dilutifs auprès de fonds d'investissement gérés par Pharmakon Advisors, LP. Une tranche initiale de 215 MUSD sera utilisée pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank