Nouveau tandem chez Kaleon, TP ICAP Midcap attend un nouvel élan

TP ICAP Midcap voit dans la nouvelle direction de Kaleon un levier pour les acquisitions hors d'Italie. Il reste à l'achat sur le titre.

Kaleon change de gouvernance. Giberto Borromeo Arese prend la présidence après le décès de Vitaliano Borromeo Arese. Séverine Ragetly Lanthier remplace Davide Molteni à la direction générale. Ce dernier a démissionné pour raisons personnelles après plus de quinze ans au sein de la société italienne, spécialisée dans la gestion et la valorisation de patrimoines artistiques, naturels et muséaux.

Un profil pour accélérer à l'international

Dans une note publiée vendredi matin, TP ICAP Midcap juge ces nominations favorables au développement international de Kaleon. Le bureau d'études met en avant l'expérience de la nouvelle dirigeante chez Kering-Gucci et Lagardère Travel Retail, en Europe et en Asie.

"Cette transition managériale allie stabilité actionnariale (Giberto Borromeo à la présidence) et montée en puissance opérationnelle. Le profil très international de la nouvelle DG, issu du luxe et du travel retail, constitue un élément clé pour exécuter la feuille de route M&A hors d'Italie et capter davantage de flux touristiques internationaux", écrit-il.

Le scénario de l'analyste repose donc sur la capacité de la nouvelle direction à mener des acquisitions hors d'Italie et à attirer davantage de visiteurs étrangers. TP ICAP Midcap ne chiffre pas le potentiel effet de ces nominations sur les résultats attendus. Le bureau maintient ses prévisions de bénéfice par action à 0,11 euro pour 2026 et à 0,24 euro pour 2027. Son conseil reste à l'achat, avec un objectif de cours inchangé de 5,50 euros.

Après plus d'une heure de cotations vendredi, le titre reculait de 0,90%, à 3,850 euros.