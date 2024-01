Nouveau sommet pour Nvidia ; Boeing pénalise le Dow Jones

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones dans le rouge. Ce dernier souffre de la chute de Boeing à la suite des nouveaux déboires du 737 Max, son avion vedette. En revanche, les valeurs technologiques sont bien orientées sur fond de nette baisse des taux longs dans le sillage de la chute de l’or noir. Le cours du WTI perd plus de 4% à 70,58 dollars. Nvidia se distingue en affichant un nouveau plus haut historique. Vers 17h25, le Dow Jones perd 0,22% à 37383,32 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,13% à 14687,61 points.

Le constructeur aéronautique américain, Boeing (-6,20% à 233,56 dollars) occupe la dernière place de l'indice Dow Jones, plombé par les nouveaux problèmes de son appareil vedette, le 737 Max. Un 737 Max 9 de la compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a été forcé d’atterrir en urgence vendredi à la suite de la perte d'une porte d'évacuation. 171 Boeing de ce type sont en cours d'inspections, entrainant plusieurs annulations de vols.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch révise à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2023. L'entreprise américaine de prêt-à-porter vise une hausse de ses ventes comprises entre 14 et 15% contre une prévision antérieure de 12-14%. En outre, le groupe s'attend à une augmentation de la marge d'exploitation pour 2023 autour de 11% contre 10% annoncée précédemment.

Secteur aérien

Les valeurs du secteur aérien américain sont attendues en baisse en raison des nouveaux déboires du 737 Max, l'avion vedette de Boeing, dont le titre devrait chuter de plus de 8% en Bourse. United Airlines, Soutwest Airlines, American Airlines et Delta Airlines devraient eux aussi se replier à l'ouverture de la séance à Wall Street. La FAA (Federal Aviation Administration), l'autorité américaine de l'aviation civile a ordonné l'immobilisation temporaire de dizaines de Boeing 737 Max 9, entrainant plusieurs annulations de vols.

BlackRock

La plus importante société de gestion d'actifs du monde, BlackRock, prévoit d'annoncer dans les prochains jours le licenciement d'environ 3% de ses effectifs mondiaux, a appris Fox Business. Les suppressions d'emplois, qui concernent environ 600 personnes et qui n'ont pas encore été annoncées, sont décrites en interne comme des mesures de routine, selon une source proche du dossier. L'année dernière, BlackRock a procédé à une série de licenciements similaires, évalués en fonction des performances des employés, a précisé la source.

Boston Scientific

Le géant américain du matériel médical Boston Scientific a annoncé l'acquisition d'Axonics, une société qui se concentre principalement sur le développement et la commercialisation de dispositifs pour traiter les dysfonctionnements urinaires et intestinaux. Le prix d'achat est de 71 dollars en espèces par action, ce qui correspond à une valeur des capitaux propres d'environ 3,7 milliards de dollars et à une valeur d'entreprise d'environ 3,4 milliards de dollars. Ce prix représente une prime de 23,3% par rapport au cours de clôture du 5 janvier.

Dell

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours à 90 dollars sur Dell. Le bureau d'études est plus favorable au cycle d'investissement dans l'informatique tiré par l'intelligence artificielle, qui profitera aux fabricants de serveurs. "S'il est peu probable que Dell soit perçu comme le principal bénéficiaire d'un cycle d'investissement dans l'IA, nous nous attendons à ce que toutes les sociétés de serveurs bénéficient de la vente de serveurs haut de gamme, dont le prix de vente moyen et la marge d'exploitation pourraient surprendre favorablement".

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Ambrx Biopharma, une société biopharmaceutique au stade clinique disposant d'une plateforme technologique exclusive de biologie synthétique pour concevoir et développer des conjugués anticorps-médicaments (ADC) de nouvelle génération, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire pour une valeur totale d'environ 2 milliards de dollars, soit 1,9 milliard de dollars après déduction des liquidités estimées acquises. Johnson & Johnson propose 28 dollars par titre Ambrx, qui a clôturé hier à 13,63 dollars.

Moderna

Moderna a fait état lundi de ventes préliminaires en 2023 de 6,7 milliards de dollars pour son vaccin contre le Covid-19, au-dessus de la limite inférieure de ses prévisions pour l'ensemble de l'année. En novembre, le fabricant de vaccins avait déclaré qu'il n'atteindrait que le bas de la fourchette de ses prévisions précédentes (6 à 8 milliards de dollars).