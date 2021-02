Nouveau repli pour les Bourses européennes, Atos et Airbus ont déçu

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé une nouvelle fois en territoire négatif ce jeudi, dans un contexte de hausse des rendements obligataires et de préoccupations grandissantes de la part des investisseurs concernant la résurgence de l'inflation. Ainsi, le CAC 40 a reculé de 0,65% à 5 728,33 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,52% à 3 680,62 points. En fin d'après-midi, la tendance est encore plus dégradée à Wall Street : le Dow Jones et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,85 % et 1,26 %.

La principale statistique du jour était américaine et n'avait guère de quoi réjouir. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont en effet augmenté de manière inattendue à 861 000, contre 848 000 la semaine précédente et un consensus Briefing.com de 775 000.

Face à un marché de l'emploi toujours en difficulté, la Fed maintiendra sa politique monétaire accommodante, peut-on lire dans le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. La Réserve fédérale estime par ailleurs que l'accélération de l'inflation sera seulement provisoire.

A cet égard, les prix à l'import américain on accéléré leur progression en janvier : +1,4 % contre +1 % en décembre.

La séance a également été animée par un déluge de résultats annuels. Et le verdict des investisseurs a été globalement négatif. En effet, les chiffres d'Atos (-6,30%), Airbus (-2,78%), Orange (-2,61%), Bouygues (-1,83%), et dans un moindre mesure ceux de Carrefour (-0,61%), ont été sanctionnés.

Au sein du CAC 40, seul Capgemini (+1,77%) est parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à des résultats 2020 et des objectifs 2021 supérieurs aux attentes.