Nouveau relèvement du taux directeur de la Banque de Norvège

(AOF) - Pour la douzième fois en moins de deux ans, la Banque de Norvège a relevé son taux directeur de 0,25 point, à 4,%, laissant entrevoir un nouveau relèvement en septembre. « La hausse des prix à la consommation a quelque peu ralenti mais elle est toujours élevée et clairement au-dessus de l'objectif », a expliqué la banque centrale. Ce jeudi, vers 16h00, la couronne norvégienne reculait de 0,16% contre l'euro à 11,5018, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 10 juillet.

