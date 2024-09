Nouveau record pour le S&P500 avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont bien orientés. Avant la décision de politique monétaire de la Fed demain, les plus importantes statistiques économiques du jour ont dépassé les attentes : production industrielle et ventes au détail. La probabilité d’une baisse de 50 points de base est désormais tombée à 59% contre 41% pour 25 points de base, selon le CME FedWatch Tool. Du côté des valeurs, Intel progresse grâce à un contrat avec Amazon. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,38% à 41778 points et le Nasdaq Composite, 0,69% à 17 711 points. Le S&P500 a affiché un nouveau plus haut à 5 670,81 points.

Un mois et demi après avoir annoncé des pertes et la suppression de plus de 15% de ses effectifs, Intel a averti qu’il retardait de 2 ans la construction d’usines en Allemagne et en Pologne dans le cadre de son plan de redressement. Le fabricant de semi-conducteurs, qui avait connu début août sa plus importante chute en Bourse depuis 1982, gagne 6,63% à 22,30 dollars. Un important contrat avec AWS, la filiale cloud d'Amazon, contribue à la hausse du titre car il s'agit d'une bonne nouvelle pour son activité de fonderie, lourdement déficitaire.

Les chiffres économiques du jour

La production industrielle a rebondi de 0,8% en août aux Etats-Unis après un repli de 0,9% en juillet. Elle était attendue en hausse de 0,2%. Le taux d’utilisation des capacités de production est passé de 77,4% à 78% entre juillet et août. Le consensus s’élevait à 77,9%.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en août aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,2% après une hausse de 1,1% en juillet, chiffre révisé de +1%. Hors automobile et essence, les ventes au détail sont en hausse de 0,2% en août, à comparer avec un consensus de +0,3% après une augmentation de 0,4% en juillet.

L'indice NAHB a gagné 2 points à 41 entre août et septembre, en ligne avec les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Box

Box fléchit de 3,1% en avant-Bourse. Le spécialiste de l'informatique dématérialisée cherche à lever des fonds pour rembourser sa dette convertible à court terme et a annoncé une émission privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 400 millions de dollars. L'entreprise américaine prévoit d'utiliser une partie du produit net pour payer les options d'achat plafonnées, et le reste pour rembourser partiellement son capital impayé de 345 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % échéant en 2026.

Intel

Plus d'un mois et demi après avoir annoncé des pertes, la suppression de plus de 15% de ses effectifs et la suspension de son dividende, Intel a annoncé que son activité de fonderie allait devenir une filiale distincte. Cette activité est lourdement déficitaire. Cette organisation " nous donne également la possibilité d'évaluer des sources de financement indépendantes et d'optimiser la structure du capital de chaque activité afin de maximiser la croissance et la création de valeur pour l'actionnaire " a déclaré le directeur général, Pat Gelsinger.

Meta

EssilorLuxottica a annoncé l'extension de son partenariat avec Meta Platforms via un nouvel accord de long terme qui prévoit une collaboration des parties jusqu'au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes. " Nous avons l'opportunité de faire des lunettes la prochaine plateforme technologique majeure, intégrant également une dimension mode " a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et président-directeur général de Meta.

Microsoft

Microsoft a annoncé lundi que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 83 cents par action, soit une augmentation de 8 cents ou 10 % par rapport au dividende du trimestre précédent. Le dividende est payable le 12 décembre 2024 aux actionnaires inscrits au 21 novembre 2024. La date de détachement du dividende a été fixée au 21 novembre 2024. Le conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant jusqu'à 60 milliards de dollars de rachats d'actions.

Tupperware

Tupperware décroche de près de 8% en avant-Bourse. L'agence Bloomberg a indiqué que le fabricant de produits de rangement pour la cuisine se prépare à déposer le bilan dès cette semaine. L'action a dégringolé hier de plus de 57% et chute de 75% depuis le début de l'année. Sa dette serait évaluée à plus de 700 millions de dollars.