Nouveau record pour le S&P 500 à plus de 5150 points

(AOF) - Les marchés américains progressent, soutenus en particulier par les valeurs technologiques. S'exprimant pour le deuxième jour devant le Congrès, Jerome Powell réaffirmera ses positions. A savoir que les baisses de taux d'intérêt sont probables à un moment donné cette année, "si l'économie évolue globalement comme prévu". Du côté des valeurs, Victoria Secret's s'écroule à la suite de la présentation de perspectives particulièrement décevantes. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,32% 38785 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,29% 1629 points.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 67,4 milliards de dollars en janvier, un montant supérieur au consensus Briefing de 63,3 milliards de dollars et au déficit de décembre : 64,2 milliards de dollars.

Le coût unitaire du travail a progressé de 0,4% au quatrième trimestre, à comparer avec le consensus d’une hausse de 0,7%. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 3,2% contre un consensus de 3,1%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 217000 la semaine dernière aux Etats-Unis en ligne avec les attentes, après 217000 la semaine précédente, chiffre révisé de 217000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AirBNB

Le sénateur LR Max Brisson a annoncé sur X le dépôt au Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus du gouvernement d’appliquer les dispositions de la loi de finances pour 2024 "relatives à la fiscalité des meublés de tourisme. La loi de finance adoptée et promulguée contenait les amendements "anti-AirBNB" alignant le taux d’imposition des locations de tourisme sur celui des locations nues, mais l’exécutif a fait appliquer dans le bulletin des finances publiques la loi antérieure à cette loi de finances.

Chemours

Chemours est attendu en hausse de plus de 17% en pré-marché à Wall Street. Le chimiste américain a vu son cours plonger le 29 février après le report de la présentation des résultats et l'annonce de la mise en "congé administratif" du CEO Mark Newman, du directeur financier Jonathan Lock et de la cheffe comptable Camela Wisel, accusés de fraude. Un audit interne a établi qu'ils avaient manipulé certains paiements et recouvrements de créances au quatrième trimestre, notamment pour que soient atteints les objectifs de free cash flow sur lesquels étaient indexées leurs rémunérations.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après les annonces faites par son principal concurrent sur le marché des médicaments amaigrissants, Novo Nordisk, lors de sa journée investisseurs. Selon Reuters, le laboratoire danois a livré les premières données cliniques de son médicament très attendu contre l'obésité, l'amycrétine : il aurait amené une perte de poids plus élevée par rapport à celui amené par son produit phare, le Wegovy.

General Aerospace

A l'occasion de sa journée investisseurs, GE Aerospace, la division aérospatiale de General Electric, a réaffirmé jeudi ses perspectives pour l'année 2024. Sur l'année en cours, le groupe vise un bénéfice d'exploitation compris entre 6 et 6.5 milliards de dollars et un free cash flow supérieur à 5 milliards de dollars. Ses revenus ajustés 2024 devraient croître de 10% ou plus. En 2025, son résultat d'exploitation est attendu entre 7,1 et 7,5 milliards de dollars. En outre, GE Aerospace anticipe un bénéfice d'exploitation de 10 milliards de dollars en 2028.

Victoria's Secret

Victoria's Secret a dégagé un bénéfice net de 109 millions de dollars, soit 1,39 dollar par action diluée, pour l'exercice 2023. contre 348 millions de dollars, soit 4,14 dollars par action diluée, pour l'exercice 2022. En 2023, son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 246 millions de dollars, contre 478 millions de dollars un an avant. Ses ventes 2023 ressortent à 6,182 milliards de dollars contre 6,344 milliards de dollars, soit une baisse de 3%.

Warner Music Group

Warner Music Group a confirmé avoir approché la société française, spécialiste du marché de la musique numérique, Believe SA en vue d'un rapprochement potentiel. La maison de disques américaine pense pouvoir valoriser Believe à un prix d'au moins 17 euros par action (coupon joint) sur la base des informations publiques actuellement disponibles. WMG a demandé l'accès à une liste limitée d'informations clés en vue de soumettre éventuellement une offre formelle.