Nouveau record pour le Dow Jones et repli du Nasdaq

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé à la veille de la réunion de la Fed des 17 et 18 septembre. Une baisse de 50 points base se voit attribuer une probabilité de 67% et une baisse de 25 points, 33%. Côté valeurs, Intel a nettement progressé après s'être qualifié pour une subvention fédérale de 3,5 milliards de dollars afin de fabriquer des semi-conducteurs pour le Pentagone, selon Bloomberg. Le Dow Jones a gagné 0,55% à 41 622,08 points après avoir inscrit un plus haut historique à 41 733,97 points. Le Nasdaq Composite a perdu 0,22% à 17 592,13 points.

Enfin une bonne nouvelle pour Intel, dont le titre a progressé de 6,36% à 20,91 dollars pour prendre la tête de l'indice Dow Jones. Le spécialiste des puces s'est officiellement qualifié pour une subvention fédérale de 3,5 milliards de dollars afin de fabriquer des semi-conducteurs pour le Pentagone, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier, après que le fabricant de puces a conclu un accord contraignant avec les autorités américaines. En dépit de ce rebond, le titre Intel perd encore 60% depuis le début de l'année.

Les chiffres économiques du jour

L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti positif à 11,50 en septembre, alors qu'il était attendu à -4,10 après -4,70 en août. "L'activité économique a progressé dans l'État de New York pour la première fois depuis près d'un an", précise l'institution.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AirBNB

L'Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) "se félicite" dans un communiqué d'avoir pu plaider, après plus de six ans de procédure, l'action en concurrence déloyale qu'elle a engagée en 2018 contre la société Airbnb Ireland afin de "rétablir un marché de l'hébergement touristique équitable" en mettant fin aux pratiques "illicites" de la plateforme de location de meublés touristiques. L'affaire est importante pour le groupe américain, la France étant un de ses principaux marchés.

Alcoa

Le fabricant d'aluminium Alcoa a conclu un accord avec Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), en vertu duquel il vendra à Ma'aden sa participation de 25,1 % dans la coentreprise Ma'aden pour un montant d'environ 1,1 milliard de dollars. Le montant de la transaction comprend environ 86 millions d'actions de Ma'aden et 150 millions de dollars en espèces. Selon les termes de l'accord, Alcoa conservera ses actions Ma'aden pendant au moins trois ans, un tiers des actions devenant transférable après le troisième, le quatrième et le cinquième anniversaire de la clôture de la transaction.

Apollo

BP et Apollo ont annoncé un accord permettant à des fonds gérés par Apollo d'acquérir une participation minoritaire dans BP Pipelines TAP Limited, la filiale de BP qui détient une part de 20% dans le gazoduc trans-adriatique, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1 milliard de dollars. À l'issue de cette transaction, BP restera l'actionnaire de contrôle de BP Pipelines TAP Limited. Le produit de la transaction contribuera à l'objectif de désinvestissement du groupe pétrolier britannique pour 2024, qui est de 2 à 3 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly and Company a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son produit Ebglyss (lebrikizumab-lbkz), un traitement ciblé Inhibiteur de l'IL-13, pour le traitement des adultes et des enfants de 12 ans et plus qui pèsent au moins 40 kg atteints de dermatite atopique modérée à sévère (eczéma) qui n'est pas bien contrôlée malgré un traitement par des thérapies topiques sur ordonnance. Les patients traités avec Ebglyss ont connu une amélioration significative de la peau dès quatre semaines et un soulagement significatif des démangeaisons dès deux semaines.

Intel

Intel s'est officiellement qualifié pour une subvention fédérale de 3,5 milliards de dollars afin de fabriquer des semi-conducteurs pour le Pentagone, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier, après que le fabricant de puces a conclu un accord contraignant avec les autorités américaines. Ce programme secret, baptisé Secure Enclave, vise à mettre en place une production de puces avancées ayant des applications militaires et de renseignement. Il s'étend sur plusieurs États et comprend notamment une usine de fabrication en Arizona, a rapporté l'agence d'informations.

Trump Media Technology

Trump Media Technology avance de près de 5% en avant-Bourse alors qu'une nouvelle tentative d'assassinat, la deuxième en deux mois environ, a été déjouée dimanche contre le candidat républicain à la présidence américaine. Donald Trump se trouvait sur un parcours de golf à son nom quand des coups de feu ont été tirés. Selon les médias américains, l’individu soupçonné d’être l’auteur de ces coups de feu était équipé d’un fusil d’assaut de type AK-47 au moment de son arrestation.