Nouveau record pour le CAC 40, qui s'installe au-dessus des 8000 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé, partagées entre réaction favorable aux chiffres américains de l'emploi et prises de bénéfices. Le très attendu rapport sur l'emploi aux Etats-Unis a révélé des créations d'emplois plus élevées que prévu en février et une hausse inattendue du taux de chômage. Du côté des valeurs, Vivendi a reculé alors que son projet de scission reste flou. L'indice CAC 40 a gagné 0,15% à 8028,01 points et inscrit un nouveau record à 8048,09 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,21% à 4963,61 points.

En Europe, HelloFresh s'est écroulé de plus de 42% à 6,868 euros à Francfort après l'annonce de prévisions décevantes. Le livreur de kits repas accuse ainsi la plus forte baisse depuis son introduction en Bourse en 2017 à 10,25 euros. La société base à Berlin, qui livrera ses résultats annuels complets le 15 mars, a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour la deuxième fois en 5 mois et a abandonné ses prévisions de revenus et de bénéfices à moyen terme, invoquant des conditions de marché plus difficiles. UBS s'est dit "pas surpris" par ces annonces, qualifiant les objectifs 2025 "d'abandonnés".

Plus forte baisse du CAC 40, Vivendi a fléchi de 2,29% à 10,02 euros au lendemain de la publication de ses résultats annuels qui sont ressortis globalement conformes aux attentes. Le géant des médias et de la communication a publié un bénéfice net de 405 millions d'euros après une perte de 1,01 milliard d'euros un an auparavant. L'Ebita ajusté ressort en croissance de 7,5% sur un an, à 934 millions d'euros grâce notamment à la progression de groupe Canal+ et d'Havas, ainsi qu'à la consolidation de Lagardère depuis le 1er décembre 2023.

Plus de trois ans et demi après sa sortie du CAC 40, en pleine tempête du Covid-19, le groupe hôtelier Accor retrouve le Saint des saints de la place parisienne. En Bourse, l'action Accor a gagné 0,94% à 39,81 euros alors que les derniers mois ont été marqués par des performances opérationnelles solides et le retour à une notation investment grade. Le groupe hôtelier remplace Alstom (-0,46% à 12 euros), qui a vécu une année 2023 difficile. Le constructeur ferroviaire a connu une journée noire en octobre en abaissant son objectif de objectif annuel de cash-flow libre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2024, le solde commercial de la France se dégrade de 0,5 milliard d’euros et atteint - 6,9 milliards d’euros après trois mois d’améliorations successives, a fait savoir l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les exportations diminuent de 0,3 milliard d’euros pour s’établir à 49,5 milliards d’euros, tandis que les importations augmentent de 0,2 milliard d’euros, et atteignent 56,4 milliards d’euros.

Au cours du quatrième trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières est resté stable dans la zone euro et dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du troisième trimestre 2023, le PIB avait diminué de 0,1% dans la zone euro et était resté stable dans l'UE.

Aux Etats-Unis, hors secteur agricole, 275000 nouveaux emplois ont été créés en février contre 229000 en janvier. Le consensus Reuters tablait sur 198000 créations d'emplois. De son côté, le taux de chômage s'est établi à 3,9% outre-Atlantique, contre un consensus de 3,7% et 3,7% en janvier. Le salaire horaire moyen a progressé de 4,3% en rythme annuel, sous le consensus de 4,4%.

Vers 17h30, l'euro cède 0,02% à 1,0945 dollar.