Nouveau record pour le CAC 40 : merci la Fed !

(AOF) - L'indice CAC 40 gagne 0,77% à 8224,36 points dans les premiers échanges après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 8 229,25 points. Les Bourses européennes progressent dans le sillage de Wall Street à la suite des décisions de la Fed. Les investisseurs ont surtout apprécié le maintien par la Fed de ses projections de trois baisses des taux cette année. Ils s'inquiétaient que la Fed ne prévoient plus que 2 assouplissements monétaires après de récentes statistiques plus élevées que prévu à propos de l'inflation.

"Nous continuons de penser que les progrès de l'inflation au cours de l'année écoulée et les signaux de désinflation, avec le rééquilibrage de plusieurs marchés (notamment le marché du travail, des biens ou encore de la location), conduiront la Fed à entamer son cycle de baisse des taux cet été", explique Whitney Watson, co-head & co-CIO, fixed income & liquidity solutions, Goldman Sachs Asset Management.