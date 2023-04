Nouveau record pour le CAC 40 avant l'inflation américaine

Du côté des valeurs, le regain d'intérêt pour les valeurs cycliques a propulsé ArcelorMittal, Saint-Gobain, Stellantis, Schneider et Michelin en tête du CAC 40, avec des hausses de plus de 2% témoignant d'une appétence renouvelée pour le risque.

Les investisseurs attendent surtout mercredi la publication des chiffres de l'inflation américaine pour mars 2023. Avant cette publication, les marchés s'attendent à ce que la Fed mette fin prochainement à son cycle de hausse des taux et commence à les réduire plus tard cette année.

Le FMI a publié des prévisions selon lesquelles la croissance mondiale devrait ralentir de 3,4 % en 2022 à 2,8 % en 2023, avant de s'établir à 3 % en 2024. L'organisation internationale est légèrement plus pessimiste qu'en janvier pour cette année (0,1 point de croissance en moins). Selon elle " les pays avancés devraient connaître un ralentissement particulièrement marqué de leur activité économique ", avec un taux de croissance chutant de 2,7 % en 2022 à 1,3 % en 2023.

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé pour leur première séance après le week-end prolongé de Pâques après plusieurs statistiques rassurantes et avant l'inflation américaine. Le CAC 40 a inscrit un nouveau plus haut en séance à 7 403,67 points, le précédent datant du 6 mars à 7 401,15 points. L'indice phare de la place parisienne a gagné 0,89% à 7 390,28 points, inscrivant également un record en clôture, tandis que l'EuroStoxx50 s’est adjugé 0,55% à 4 333,29 points. Les Bourses américaines progressaient légèrement, avec un Dow Jones gagnant 0,26% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.