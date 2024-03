Nouveau record pour le CAC 40 à 8058,36 points

(AOF) - Le CAC 40 progresse de 0,34% à 8047,32 points dans les premiers échanges après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 8058,36 points. Cette séance sera marquée par la publication des chiffres de l'inflation en février aux Etats-Unis. Hors alimentation et énergie, elle est anticipée à 3,7% après 3,9% en février. A Paris, plusieurs sociétés, dont Vinci et Eiffage, ont annoncé des contrats avec SNCF Réseau. Pour sa part, Accor a conclu un contrat d'achat d'actions visant à racheter un bloc de 7 millions de ses propres actions, soit 2,77% de son capital, auprès de Jinjiang International.