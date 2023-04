Nouveau record et série haussière en cours pour le CAC 40

Au chapitre des valeurs, dans le sillage des résultats favorables des banques américaines, les banques françaises ont tiré leur épingle du jeu, Société Générale (+3,63%), BNP Paribas (+3,22%) et Crédit Agricole (+2,30%) se partageant les trois premières places du podium du CAC 40.

Cette journée a marqué le coup d'envoi des publications financières des banques américaines. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont dévoilé des profits plus élevés que prévu, symbolisant à ce titre la solidité des grandes banques américaines malgré les récentes turbulences du secteur.

L'indice parisien a enchainé les records cette semaine, avec un plus haut enregistré ce vendredi vers 15h30 à 7 527,33 points après avoir franchi dans la matinée le seuil des 7500 points pour la première fois de son histoire.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.