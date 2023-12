Nouveau record et légère baisse pour le CAC 40

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre dans le sillage de l'annonce d'un léger rebond de l'inflation américaine en données mensuelles. Les attentes du marché concernant des baisses de taux en 2024, qui ont alimenté la récente hausse du marché, sont probablement allées trop loin. Du côté des valeurs, Renault va vendre 5% du capital de Nissan. Le CAC 40 a enregistré ce matin un nouveau plus haut historique à 7582,47 points, dépassant son précédent record de 7581,26 points, qui datait d’avril dernier. Il a perdu 0,11% à 7543,55 points et l’EuroStoxx50 0,05% à 4537,71 points.

En Europe, une semaine après avoir averti que l'atteinte d'une marge opérationnelle à deux chiffres pour sa division Réseaux mobiles pourrait nécessiter jusqu'à 2 années supplémentaires, Nokia a dévoilé ses nouvelles prévisions. En Bourse, l'action de l'équipementier télécoms a gagné 2,19% à 2,988 euros après avoir chuté après son avertissement de la semaine dernière provoqué par la perte d'un important contrat auprès de l'opérateur télécoms américain AT&T. "Nous pensons que le marché a déjà pris en compte la majeure partie de la révision à la baisse", souligne UBS.

A Paris, Renault (-1,01% à 37,615 euros) a annoncé la cession à Nissan d'actions représentant environ 5% du capital du constructeur automobile japonais, son partenaire dans l'Alliance. L'opération se traduirait par une moins-value de cession allant jusqu'à 1,5 milliard d'euros, qui impacterait le résultat net de Renault. Un maximum de 211 millions actions Nissan seraient cédées. Cette transaction intervient un mois après le transfert par le groupe français de 28,4% du capital de son partenaire nippon, dans une fiducie française, dans le cadre de la mise en oeuvre du nouvel Accord de l'Alliance.

Wendel a annoncé son intention de choyer ses actionnaires et les investisseurs apprécient, portant l'action parmi les principales hausses du SBF 120 : +1,58% à 80,60 euros. La société compte à offrir à ses actionnaires "des dividendes en croissance et récurrents", a expliqué Laurent Mignon, Président du Directoire alors qu'elle tient aujourd'hui une réunion investisseurs. Wendel prévoit la redistribution de la majeure partie des flux générés par la gestion d'actifs et d'environ 20% de la performance attendue sur les capitaux permanents et le "sponsor money".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 12,8 en décembre contre un consensus de 8,8 et 9,8 en novembre.

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,1% en novembre en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 3,2% en octobre. La progression en rythme mensuel est de 0,1%, contre des prévisions et un mois d'octobre stables. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 4% en rythme annuel, en ligne avec les attentes, et de 0,3% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,3%.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,22% à 1,0788 dollar.