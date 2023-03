Nouveau record en séance du CAC 40, à 7 401,15 points

(AOF) - Peu avant 10 heures, le CAC 40 a battu un nouveau record en séance, franchissant la barre des 7 400 points avec un plus haut à 7 401,15 points, selon Euronext. Le précédent record datait du 16 février dernier à 7 387,29 points. Vers 10h15, l'indice phare de la place parisienne, dans le vert lors des deux dernières séances, progressait de 0,54% à 7 387,62 points. Cette nouvelle semaine sera rythmée par les déclarations mardi et mercredi du président de la Fed.

