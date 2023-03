Nouveau record du Livret A avec plus de 6 milliards d'euros collectés

Les hausses de taux aboutissent toujours à un surplus de collecte, le mois précédant l'augmentation, et les deux ou trois mois suivant. Mais le phénomène a été amplifié par la crainte de l'inflation, qui rogne les rendements de l'épargne.

(AOF) - Selon les chiffres de la Caisse des Dépôts, la collecte nette (dépôt moins retraits) s'envole pour le Livret A et son petit frère, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) à 8,17 milliards d'euros : 6,27 milliards pour le Livret A, 1,90 milliard pour le LDDS. Sur les deux premiers mois de l'année, la collecte nette de ces deux produits atteint près de 20 milliards d'euros. L'annonce du relèvement de la rémunération du livret A de 2 à 3% au 1er février a fait mouche auprès des ménages.

