Nouveau record des ventes en ligne en France en 2022

(AOF) - En 2022, les Français ont dépensé 146,9 milliards d'euros sur internet, un montant en hausse de 13,8 % par rapport à 2021, a annoncé mardi la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad). « C'est l'équivalent du secteur automobile ou du BTP », a souligné le délégué général de la Fevad Marc Lolivier lors d'une conférence de presse au ministère de l'Economie.

L'année dernière, 2,3 milliards de transactions ont été réalisées sur les sites de vente en ligne en France, soit 6,5% de plus qu'en 2021, a détaillé Marc Lolivier.

Cette croissance est "tirée par les services, et notamment les transports, le tourisme et les loisirs" qui ont bondi de 61% par rapport à 2021 (et de 50% par rapport à 2019, année précédant la pandémie), a souligné le délégué général, s'appuyant sur un double panel.

Les ventes de produits se replient en revanche de 7% par rapport à 2021 mais demeurent en hausse de 33% par rapport à 2019.

"La barre des 200 milliards d'euros (de chiffre d'affaires sur Internet en France) devrait être atteinte en 2025", a avancé Marc Lolivier.

En moyenne, un cyberacheteur français a dépensé 3515 euros en ligne l'an dernier, passant plus d'une commande par semaine.

Les trois sites les plus visités en France sont Amazon, Leboncoin et Vinted, a précisé Marc Lolivier.