Nouveau record d’inflation en zone euro à 7,5% en zone euro

Toutes les autres composantes ont accéléré, mais dans des proportions moindres. Les prix de l'alimentation, alcool & tabac ont augmenté de 5% en mars, comparé à +4,2% en février, tandis que ceux des biens industriels hors énergie ont progressé de 3,4%, comparé à +3,1% en février, et ceux des services de 2,7%, comparé à +2,5% en février.

(AOF) - L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes a accéléré pour atteindre en mars 7,5% en rythme annuel, après +5,9% en février, selon la première estimation d’Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes tablaient sur une progression de 6,6%. Les inflations allemande et espagnole dévoilées ces derniers jours étaient déjà ressorties au-delà des attentes. Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation est ressortie à 3,2% après +2,9% en février. Le consensus la donnait à 3,3%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.