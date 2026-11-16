Nouveau programme de rachat d'actions pour Lakefront Biotherapeutics

(Zonebourse.com) - La société biopharmaceutique a annoncé ce lundi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 50 millions d'euros. Cette initiative intervient un mois après l'achèvement d'un premier programme d'envergure identique annoncé en juin 2026, qui avait permis à l'entreprise d'acquérir environ 1,99 million d'actions ordinaires.

Pour Aaron Cox, directeur financier de Lakefront, le cours de l'action ne reflète pas la valeur de l'activité ni les perspectives futures du groupe. Cette nouvelle opération vise ainsi à créer de la valeur pour les actionnaires tout en permettant à la société de poursuivre les investissements dans son portefeuille de produits en développement.

Le programme débute dès ce 16 novembre 2026 et s'achèvera au plus tard le 31 mars 2027, ou plus tôt en cas de réalisation complète du mandat. Les achats, plafonnés à 4 604 550 actions ordinaires, s'effectueront sur le marché libre d'Euronext, conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2026. Les titres rachetés seront conservés en tant qu'actions propres et pourront notamment servir à honorer les obligations liées aux plans d'intéressement en actions de l'entreprise.

Selon une note de KBC Securities, au cours actuel, environ 1,66 million d'actions pourraient être rachetées, sur un total d'environ 65,9 millions d'actions en circulation au troisième trimestre 2026. La banque rappelle que lors du précédent programme de 50 millions d'euros, environ 1,99 million de titres avaient été acquis.

Ce nouveau programme est déjà intégré dans les prévisions de trésorerie du groupe, qui table sur une position de trésorerie d'au moins 2 milliards d'euros à fin 2026.

Les analystes de KBC Securities restent optimistes et ont confirmé leur avis à accumuler, avec un objectif de cours de 37 euros.

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