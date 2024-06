Nouveau plus haut historique pour le Nasdaq

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent en hausse sur fond de baisse des taux longs. Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont baissé plus que prévu en mai, à 152 000 contre 173 000 attendus contribuant à orienter les taux à la baisse. Le taux américain à dix ans perd plus de 2 points de base à 4,30%. Les indices PMI sont ressortis supérieurs ou égaux aux attentes. Côté valeurs, HP caracole en tête de l'indice S&P500. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,05% à 38 732 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 1,37% à 38 732,41 points.

Le titre Hewlett Packard Enterprise (+12,19% à 19,75 dollars) domine largement l'indice S&P 500; l'essor de l'intelligence artificielle soutenant sa croissance sans trop peser sur sa rentabilité. Vendredi, les investisseurs avaient sanctionné son concurrent Dell en raison de marges et de perspectives de marges décevantes. L'action Dell avait il est vrai connu un début d'année stratosphérique, ce qui n'est pas le cas de celle de Hewlett Packard Enterprise.

Les chiffres économiques du jour

En mai, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 53,8 contre un consensus de 51,0 a annoncé l’Institute of Supply Management (ISM). Il était à 49,4 en avril.

L'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en mai à 54,5 après 51,3 en avril, selon S&P Global. Le consensus visait 54,4. L'indice PMI des services ressort pour sa part à 54,8 comme attendu après 51,3 en avril.

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 152 000 en mai aux Etats-Unis contre un consensus de 173 000 après 188 000 en avril, selon l'enquête ADP.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Campbell Soup

Campbell Soup, dont le titre se replie de 0,9% en avant-Bourse, a fait état d'un BPA ajusté de 75 cents au titre de son troisième trimestre fiscal contre 68 cents un an plus tôt, là où les prévisions des analystes s'élevaient à 70 cents. Son chiffre d'affaires en hausse de 6% s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. La multinationale agroalimentaire américaine a, par ailleurs, relevé ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires net annuel, comprise entre 3 % à 4 %, alors qu'il tablait auparavant sur une baisse de 0,5 % à une hausse de 1,5 %.

Chemours

Chemours a annoncé aujourd'hui la nomination de Shane Hostetter au poste de directeur financier (CFO) à compter du 1er juillet 2024. Ce chimiste qui revendique des positions de leader sur le marché du titane, des solutions thermiques et des matériaux précise que sa nouvelle recrue dirigera les finances, les relations avec les investisseurs, le développement de du groupe, la stratégie et la gestion des risques d'entreprise. Il était depuis 2021 CFO du chimiste américain Quaker Houghton, basé en Pennsylvanie.

Eli Lilly

Eli Lilly and Company a annoncé aujourd'hui qu'Anat Ashkenazi avait démissionné de son poste de directrice financière pour poursuivre une opportunité de carrière en dehors de l'industrie pharmaceutique. "Au nom de notre conseil d'administration, de notre équipe de direction et de nos employés, je tiens à remercier Anat pour ses 23 années de services exceptionnels au sein de notre entreprise", a déclaré David A. Ricks, CEO de Lilly. "Au cours de ses trois dernières années en tant que directrice financière de Lilly, nous avons connu une croissance considérable", a-t-il souligné.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte hausse après avoir dévoilé des revenus plus élevés que prévu grâce à son activité de serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 314 millions de dollars, soit 24 cents par action, contre un bénéfice net de 418 millions de dollars ou 32 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 42 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus.

Intel

Intel Corporation et Apollo ont annoncé un accord définitif en vertu duquel les fonds gérés par Apollo et ses affiliés investiront 11 milliards de dollars pour acquérir une participation de 49% dans une coentreprise liée à l'unité de production Fab 34 d'Intel en Irlande. À ce jour, le groupe technologique américain a investi 18,4 milliards de dollars dans Fab 34. Cette transaction permet à Intel de débloquer et de redéployer vers d'autres secteurs de son activité une partie de cet investissement tout en poursuivant la construction de Fab 34.

NXP

Vanguard International Semiconductor Corporation et NXP Semiconductors annoncent leur intention de créer une coentreprise de fabrication, VisionPower Semiconductor Manufacturing Company, qui construira une nouvelle usine de fabrication de plaquettes de silicium de 300 mm à Singapour. Les technologies de production seront concédées sous licence et transférées de TSMC à l'entreprise commune.