La semaine a aussi été marquée par les nombreux résultats des sociétés. Ceux de Renault, Stellantis, Safran, Schneider Electric et Orange ont été appréciés. Ce qui n'a pas été le cas pour Airbus. Ce matin, Eutelsat a annoncé une perte semestrielle, et la prochaine réduction de ses investissements.

Dans le même temps, d'autres statistiques économiques sont ressorties sous les attentes. Après les ventes au détail décevantes dévoilées hier, la confiance des ménages américains a moins progressé qu'attendu. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 79,6 en février contre un consensus de 80 et 79 en janvier.

L'inflation américaine risque de rester plus persistante qu'anticipé par les économistes alors que l'effet de base va devenir défavorable.

Les prix à la production ont progressé de 0,9% en janvier en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 0,6% après une progression de 1% en décembre. Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,6% en rythme mensuel, à comparer avec un consensus de +0,1% et +0,2% en décembre.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère hausse, faisant preuve de résistance malgré une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a gagné 0,32% à 7768,18 points, portant ses gains sur la semaine à 1,6%. Il a inscrit un nouveau plus haut historique à 7800,91 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,44% à 4763,90 points. Le rouge était en revanche la couleur dominante à Wall Street où le Dow Jones perdait 0,11% vers 17h30.

Nouveau plus haut historique pour le CAC 40 : Wall Street sous pression

